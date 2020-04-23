Новітній позашляховик Ford повністю розсекречений на фото
Ford планує повернення легендарного позашляхового імені Bronco за допомогою цілої лінійки SUV, яка буде налічувати мінімум три моделі. Одна з них – вже перед нами.
Кросовер Ford Bronco Sport офіційно представлять восени, проте зображення новинки продовжують витікати в мережу. Побудований на платформі Ford Kuga, новий Бронко Спорт виявиться дорожчою пропозицією, яка краще підходить для важких умов за межами асфальту.
Раніше ми вивчали дизайн кузова, але тепер з'явилося фото інтер'єру. Салон Ford Bronco Sport повністю відповідає суворій зовнішності. Передня панель складається з великих елементів простої форми, а нечисленні кнопки і перемикачі виглядають досить ергономічно.
Варто відзначити яскраві кольорові акценти – швидше за все, таке оздоблення запропонують в якості опції для дорогих комплектацій. Поки невідомо, чи можна буде вибрати колір цих декоративних елементів.
Від Форд Куга новинка успадкувала не тільки платформу, але і двигуни – бензинові 1.5 (182 к.с.) та 2.0 (253 к.с.), що працюють в парі з 8-ступеневою автоматичною КПП. Технологічною родзинкою Bronco Sport стане комплекс систем і асистентів для руху бездоріжжям.
Також в лінійці з'явиться рамний позашляховик Bronco і як мінімум один пікап.
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