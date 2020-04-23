Новітній позашляховик Ford повністю розсекречений на фото

Ford планує повернення легендарного позашляхового імені Bronco за допомогою цілої лінійки SUV, яка буде налічувати мінімум три моделі. Одна з них – вже перед нами.

Кросовер Ford Bronco Sport офіційно представлять восени, проте зображення новинки продовжують витікати в мережу. Побудований на платформі Ford Kuga, новий Бронко Спорт виявиться дорожчою пропозицією, яка краще підходить для важких умов за межами асфальту.

Кросовер Ford Bronco Sport 2021 broncosportforum.com

Раніше ми вивчали дизайн кузова, але тепер з'явилося фото інтер'єру. Салон Ford Bronco Sport повністю відповідає суворій зовнішності. Передня панель складається з великих елементів простої форми, а нечисленні кнопки і перемикачі виглядають досить ергономічно.

Салон Ford Bronco Sport 2021 autoblog.com

Варто відзначити яскраві кольорові акценти – швидше за все, таке оздоблення запропонують в якості опції для дорогих комплектацій. Поки невідомо, чи можна буде вибрати колір цих декоративних елементів.

Кросовер Ford Bronco Sport 2021 broncosportforum.com

Кросовер Ford Bronco Sport 2021 broncosportforum.com

Від Форд Куга новинка успадкувала не тільки платформу, але і двигуни – бензинові 1.5 (182 к.с.) та 2.0 (253 к.с.), що працюють в парі з 8-ступеневою автоматичною КПП. Технологічною родзинкою Bronco Sport стане комплекс систем і асистентів для руху бездоріжжям.

Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного року ford.com

Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного року ford.com

Салон Ford Kuga 2020 виглядає зовсім по-іншому ford.com

Також в лінійці з'явиться рамний позашляховик Bronco і як мінімум один пікап.

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