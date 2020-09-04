Новітній Jeep Grand Wagoneer дебютував на офіційних фото
Новий позашляховик Jeep Grand Wagoneer 2021 показали на офіційних фото. Автомобіль виявився найбільшою та найрозкішнішою моделлю американського бренду.
У дизайні кузова автори проєкту застосували масу нових рішень. У той же час новинка безпомилково ідентифікується як Jeep. В першу чергу увагу привертає прозоре пластикове облицювання передньої решітки, яка оснащена світлодіодним підсвічуванням.
Таке рішення виглядає ефектно. Справа в тому, що поки великий позашляховик представлено в статусі концепту. Але виробничий зразок виглядатиме так само. Можливо, решітка з підсвічуванням також залишиться.
У салоні конструктори віддали перевагу сенсорним органам керування. Тому аналогові прилади замінили цифровим дисплеєм, на передній панелі з'явився великий монітор мультимедіа, під ним – екран для керування кліматом в салоні та налаштуваннями авто. Навпроти переднього пасажира встановлено ще один "телевізор".
Два монітори передбачені для задніх пасажирів, ще один сенсорний екран для керування функціями встановлено між передніми кріслами. Поки невідомо, яка кількість із 7 моніторів добереться до серійного позашляховика Jeep Grand Wagoneer.
У рух новинку призводить гібридна силова установка потужністю 450 к.с., яка складається з електромотору і V8 об'ємом 5,7 л. Крім цього набору, конвеєрний варіант моделі отримає 3-літровий мотор.
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