Новітній Jeep Grand Wagoneer дебютував на офіційних фото

Новий позашляховик Jeep Grand Wagoneer 2021 показали на офіційних фото. Автомобіль виявився найбільшою та найрозкішнішою моделлю американського бренду.

У дизайні кузова автори проєкту застосували масу нових рішень. У той же час новинка безпомилково ідентифікується як Jeep. В першу чергу увагу привертає прозоре пластикове облицювання передньої решітки, яка оснащена світлодіодним підсвічуванням.

Таке рішення виглядає ефектно. Справа в тому, що поки великий позашляховик представлено в статусі концепту. Але виробничий зразок виглядатиме так само. Можливо, решітка з підсвічуванням також залишиться.

Jeep Grand Wagoneer – найбільший позашляховик компанії. Фото: Jeep

У салоні конструктори віддали перевагу сенсорним органам керування. Тому аналогові прилади замінили цифровим дисплеєм, на передній панелі з'явився великий монітор мультимедіа, під ним – екран для керування кліматом в салоні та налаштуваннями авто. Навпроти переднього пасажира встановлено ще один "телевізор".

У передній частині салону опинилися чотири монітори. Фото: Jeep

Два монітори передбачені для задніх пасажирів, ще один сенсорний екран для керування функціями встановлено між передніми кріслами. Поки невідомо, яка кількість із 7 моніторів добереться до серійного позашляховика Jeep Grand Wagoneer.

У рух новинку призводить гібридна силова установка потужністю 450 к.с., яка складається з електромотору і V8 об'ємом 5,7 л. Крім цього набору, конвеєрний варіант моделі отримає 3-літровий мотор.

Інтер'єр Jeep Grand Wagoneer оздоблено шкірою та деревом. Фото: Jeep

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