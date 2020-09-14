Новітній електрокросовер Nissan офіційно приїде в Україну

Віталій Сазонов Новини 14:30, 14.09.2020

Електричний кросовер Nissan Ariya, який дебютував влітку цього року, планують офіційно продавати на українському ринку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, посилаючись на інформацію, яку він отримав від представництва бренду Nissan в Україні.

Nissan Ariya.
Фото: Nissan

Nissan Ariya почне надходити до дилерів різних країн з середини 2021 року і, можливо, вже тоді автомобіль почнуть поставляти в Україну. Коли новий електромобіль "Ніссан" вийде на ринок, він складе конкуренцію Tesla Model Y. Стартова ціна "паркетника" – 40 000 доларів.

Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan
Nissan Ariya.
Фото: Nissan

Відомо, що "Арію" запропонують в декількох модифікаціях: з переднім і повним приводом, потужністю від 217 до 394 к.с., а також із запасом ходу від 360 до 500 км по циклу WLTP. З повними специфікаціями автомобіля можна ознайомитися в цій табличці:

Модифікації Nissan Ariya.
Фото: Nissan

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українець власноруч збільшив запас ходу старого Nissan Leaf до 650 км.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

На Прикарпатті вандали осквернили могилу воїна ЗСУ

Коли пішохід мусить пропустити авто: Верховний суд дав роз'яснення

Україна звернулася до суду в Ґаазі з приводу страт українських військових на Донбасі

"Отримає кожен, хто прийде на українську землю!" ЗСУ показали ворогам стрільбу з танків

Крым не может без Украины