Новітній електрокросовер Nissan офіційно приїде в Україну

Електричний кросовер Nissan Ariya, який дебютував влітку цього року, планують офіційно продавати на українському ринку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, посилаючись на інформацію, яку він отримав від представництва бренду Nissan в Україні.

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya почне надходити до дилерів різних країн з середини 2021 року і, можливо, вже тоді автомобіль почнуть поставляти в Україну. Коли новий електромобіль "Ніссан" вийде на ринок, він складе конкуренцію Tesla Model Y. Стартова ціна "паркетника" – 40 000 доларів.

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Відомо, що "Арію" запропонують в декількох модифікаціях: з переднім і повним приводом, потужністю від 217 до 394 к.с., а також із запасом ходу від 360 до 500 км по циклу WLTP. З повними специфікаціями автомобіля можна ознайомитися в цій табличці:

Модифікації Nissan Ariya. Фото: Nissan

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українець власноруч збільшив запас ходу старого Nissan Leaf до 650 км.