Новинки Peugeot отримали нагороду Red Dot Design Award

Компактний хетчбек Peugeot 208 і кросовер Peugeot 2008 відзначили нагородою Red Dot Award 2020 у категорії "Промисловий дизайн".

Міжнародне журі гідно оцінило нетривіальний дизайн екстер'єру та інтер'єру новинок. Для компанії Peugeot це вже восьма нагорода престижного конкурсу Red Dot Design Award.

Peugeot 208 peugeot.ua

Раніше призерами конкурсу ставали універсал 508 SW (2019), кросовер 3008 і скутер e-kick (2017), мінівен Traveller (2016), універсал 308 SW (2014 року) і купе RCZ (2010).

Peugeot 2008 peugeot.ua

Дизайнерський конкурс Red Dot проводиться з 1955 року. Нагороди вручаються за особливі досягнення в дизайні споживчих товарів. У конкурсі є три номінації: "Промисловий дизайн", "Комунікаційний дизайн" та "Концептуальний дизайн".

Як писав раніше OBOZREVATEL, Peugeot 208 став "Автомобілем року" в Європі.

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