Новим кросовером Suzuki виявилася копія Toyota RAV4

Компанії Suzuki і Toyota представили перший плід спільної співпраці. Ним став новий кросовер, який, втім, уже давно добре відомий у всьому світі.

Йдеться про Suzuki Across – модель, що побудована на базі Toyota RAV4. Від останнього новинка успадкувала не тільки технічну частину, але й дизайн. За великим рахунком, вона є копією "рава".

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Судіть самі: візуально Suzuki Across дуже схожий на популярний крос Toyota, відмінності зведені до мінімуму. Тут лише інша радіаторна решітка, нові бампери, оновлені фари і злегка змінений задні ліхтарі.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

У салоні ж – добре знайоме багатофункціональне кермо і 9,0-дюймовим екран інформаційно-розважальної системи. А ось багажник за обсягом трохи відрізняється: якщо у RAV4 він становить 520 л, то у героя цієї замітки – 490 л.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Крім того, що Across став найбільшим кросовером в лінійці Suzuki (його довжина – 4,63 м), це ще й перший плагін-гібрид марки. Паркетник отримав 306-сильну установку, яка складається з 2,5-літрового чотирициліндрового атмосферного двигуна, двох електромоторів (по одному на кожній осі) і батареї ємністю 18,1 кВтг. На одній електриці машина може проїхати 75 км.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Оснащення включає в себе, серед іншого, систему розпізнавання дорожніх знаків, контроль мертвих зон, адаптивний круїз-контроль і контроль рядності.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Suzuki Across орієнтований в першу чергу на Європу – там його продаж почнеться восени.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як новий Suzuki за 7000 євро привернув увагу автоекспертів.