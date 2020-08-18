Новий ЗАЗ Запорожець оцінили у $9500

У Мережі виставили на продаж незвичайний ЗАЗ-968М Запорожець 1991 року випуску. 30-річне авто звертає на себе увагу чудовим станом і відсутністю пробігу.

На одометрі цього Запорожця – лише 79 км. При цьому він відмінно зберігся, как-будто вчора зійшов з конвеєра. Звідси і ціна у автомобіля немаленька – як пише Motor, власник готовий розлучитися з ним за 9500 доларів (знаходиться машина в Росії).

ЗАЗ-968М Запорожець з пробігом 79 км, $9500. Фото: motor

Кузов ЗАЗ пофарбований у білий колір, а салон обшитий бежевим шкірзамінником (досить поширена комбінація). Під капотом автомобіля встановлений 1,2-літровий бензиновий двигун V4, який дозволяє прискорюватися йому від 0 до 100 км/год за 32 сек і розвивати максимальну швидкість 118 км/год .

ЗАЗ-968М Запорожець з пробігом 79 км, $ 9500. Фото: motor

ЗАЗ-968М Запорожець з пробігом 79 км, $9500. Фото: motor

ЗАЗ-968М Запорожець з пробігом 79 км, $9500. Фото: motor

Відзначимо, що в свій час ЗАЗ-968 був одним з наймасовіших автомобілів колишнього СРСР. За період 1974-1991 рр. було випущено понад 500 000 таких машин.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що хтось купив на аукціоні в США "биток" з пробігом 1,3 млн км.