Новий VW Passat 2023 буде змагатися з BMW 5 Series

Новий Volkswagen Passat під час запуску дев'ятого покоління в 2023 році виявиться більшим автомобілем, ніж зараз. Модель переїде в наступний сегмент і буде змагатися з BMW 5 Series і Mercedes E-class.

Такі зміни пов'язані з тим, що в компанії побоюються внутрішнього суперництва з VW Arteon, який побудований на одних з Passat компонентах і знаходиться в тому ж сегменті. Тому новий Фольксваген Пассат збільшиться в розмірах, а його виробництво перенесуть з Німеччини на чеський завод Skoda для паралельного складання з Superb.

У гамі залишаться седан і універсал, але кожен з них стане більш розкішним автомобілем для суперництва з преміальними і статусними автомобілями. Також в лінійці залишать повнопривідний універсал підвищеної прохідності Alltrack.

Очікується, що автомобіль отримає досить консервативний дизайн – можливо, навіть більш строгий, ніж зараз. На даний момент на ринку США і Китаю представлено Passat, який відрізняється від європейської версії – такий автомобіль крупніший. У компанії вирішили уніфікувати різні модифікації моделі, тому більш компактний європейський Пассат тепер стане більшим.

Наступний VW Passat стане більшим автомобілем. Фото: Volkswagen

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