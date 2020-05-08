Новий VW Golf перетворили на позашляховик. Фото
Восьме покоління Volkswagen Golf – нова машина, до якої ми вже звикли. Гольф, як завжди, виявився дуже впізнаваним нуднуватим авто. Саме час згадати про VW Golf Country.
Ця модель з'явилася в 1989 році та являла собою глибоко модифіковану позашляхову модифікацію Фольксваген Гольф. Повний привід, дорожній просвіт у 21 см і великі колеса – автомобіль відмінно підготувався до важких умов.
Тепер художник вирішив повернути до життя незвичайну модель, але на базі нового Golf. Гетчбек тепер знову виглядає як справжній позашляховик. З'явився пластиковий обвіс з незабарвленими елементами та сріблястим захистом, великі колеса і чіпкі покришки.
Чого такому незвичайному Volkswagen Golf не вистачає – так це запасного колеса, встановленого на кормі. В оригінального Country такий важливий елемент був. Проте з'явився багажник на даху, що точно було б у нагоді мандрівникам і любителям забратися на своїй машині в серйозне бездоріжжя.
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