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17 березня • оновлено в 15:22
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Новий VW Amarok буде створений спільно з Ford

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Представники концерну Volkswagen показали перше офіційне зображення пікапа Amarok нового покоління

Як стало відомо OBOZREVATEL, маленький міський кросовер VW Nivus – не єдина новинка, яка чекає шанувальників бренду Volkswagen найближчим часом. Популярний пікап Amarok стане першим продуктом спільного проекту Volkswagen Commercial Vehicles і Ford.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok

media.vw.com

Нагадаємо, що два виробника домовилися про створення глобального альянсу з випуску комерційної техніки в січні минулого року. Це означає, що новий Amarok успадкує ряд елементів від "фордовськой" моделі Ranger. Імовірно новинку покажуть восени нинішнього року, а перші товарні екземпляри надійдуть до дилерської мережі по всьому світу на початку майбутнього року.

Volkswagen Amarok випускається з 2010 року. З 2016 він пережив оновлення і модернізацію

Volkswagen Amarok випускається з 2010 року. З 2016 він пережив оновлення і модернізацію

media.vw.com

Незважаючи на тотальну електрифікацію, пікапи VW і Ford збережуть традиційні двигуни внутрішнього згоряння. Для топ-версії Amarok як і раніше будуть доступні потужні і тяговітиє бензинові і дизельні мотори V6. Нагадаємо, що нинішнє покоління Amarok V6 TDI має в своєму арсеналі 255 к.с. і 580 Нм, а тюнінгові ательє, наприклад, Abt можуть запропонувати форсовану версію з 302 к.с. і 630 Нм. За даними порталу CarSales, новий Ford Ranger отримає 2,7-літровий бензиновий мотор з двома турбінами, а також 3-літровий дизельний V6.

Ford Ranger в 2020 році вийшов на перше місце в Україні з продажу в сегменті пікапів

Ford Ranger в 2020 році вийшов на перше місце в Україні з продажу в сегменті пікапів

media.ford.com

Крім Amarok і Ranger, кооперація двох автовиробників торкнеться і сімейства Ford Transit. Зокрема легкий фургон Transit Connect розділить платформу з представленим недавно 2020 VW Caddy.

Крім того, в планах поява під маркою Ford сімейства міських фургонів, створених інженерами VW. Ford, в свою чергу, запропонує розробки в області більшої комерційної техніки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford експериментує з альтернативними видами палива.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Volkswagen Ford пікап авто новини
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