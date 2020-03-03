Новий Volvo XC100 кине виклик BMW X7

Найближчими роками у компанії Volvo з'явиться ряд новий моделей, однією з яких буде великий кросовер XC100. Така новинка кине виклик німецьким флагманським SUV.

У коментарі виданню Automotive News дилери Volvo повідомили, що прийдешній Volvo XC100 стане старшим братом добре відомому XC90. Йдеться про полноразмерний SUV, який, як очікується, буде на 18 см довшим і на 13 см ширшим, ніж "дев'яностий".

Volvo XC90 2 покоління winnerauto.ua

Ймовірно, Volvo XC100 отримає версію з 7-місним салоном – завдяки цьому він зможе змагатися з BMW X7 і Mercedes-Benz GLS. При цьому крім звичайних версій, у "сотки" буде електрична модифікація.

Ще одним новим кросовером Volvo стане С40. Під цим ім'ям буде представлений купеподібний XC40. Як і звичайний SUV, крос-купе отримає електричну версію. Передбачуваний запас ходу новинки на одному заряді – близько 400 км.

Volvo XC40 winnerauto.ua

Очікується, що Volvo XC100 з'явиться в продажу у 2023 році, але електрична версія прибуде до дилерів у 2024-му. А ось крос-купе C40 вийде швидше: його поява заплановано на першу половину 2021 року. Крім того, у 2022 році побачити світло повинен оновлений XC90, у якого також буде версія на "батарейках".

Фірмове "обличчя" Volvo winnerauto.ua

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, електричний кросовер Volvo XC40 вже надійшов у продаж. Щоправда, ціна виявилася "космосом".

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