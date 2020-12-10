Новий Volkswagen Transporter T7 виявиться переробленим Ford Transit

Наступний Volkswagen Transporter, покоління T7, чекає уніфікація з Ford Transit Custom. Обидві моделі будуть побудовані на одній платформі, яку розроблять інженери Ford.

Про це повідомляє Automotive News Europe. Таке рішення німецької компанії продиктовано угодою про глобальне партнерство Ford і Volkswagen, яку обидві сторони підписали у 2019 році. У відповідь на створення шасі для "транспортера" VW надасть Ford архітектуру Caddy нового покоління для наступного покоління "каблучка" Transit Connect/Transit Torneo.

Volkswagen Transporter T6 Newspress

Цікаво, що пасажирські та вантажні версії нового T7 вийдуть в різний час. Так, перша з'явиться у 2021 році, друга – у 2024-му. Це пов'язано з тим, що платформа MQB не підходить для великого навантаження, тому її отримає тільки пасажирський варіант. А ось в основу вантажної машини якраз і ляже "фордівська" платформа, але її виходу потрібно почекати.

Ford Transit Custom Newspress

Зі зміною поколінь VW Transporter і Ford Transit будуть випускатися на заводі Ford в Туреччині (зараз "Транспортери" виробляють у німецькому Ганновері), в який американський автовиробник інвестує $2,6 млрд для збільшення виробничих потужностей. А ось Connect/Torneo складатимуть на "фольксвагенівській" фабриці в Польщі.

Volkswagen Caddy нового покоління Newspress

Варто відзначити, що в межах вищезгаданого партнерства Ford отримає ще одну вигоду. Так, VW поділиться з ним платформою MEB для електрокарів. На її основі у 2023 році буде випущено масовий електричний Ford для європейського ринку.

Як раніше писав OBOZREVATEL: