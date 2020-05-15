Новий Volkswagen Tiguan показали на фото без камуфляжу

Зовсім нещодавно тестовий прототип Volkswagen Tiguan 2021 здивував всіх своїм виглядом – новий кросовер після оновлення отримає купеподібну модифікацію під назвою Tiguan X або Coupe.
Під час випробувань новинку замаскували під китайський кросовер Changan CS85. Але в мережі вже показали новий Фольксваген Тігуан з динамічним силуетом без камуфляжу. Художник продемонстрував свій досить правдоподібний погляд, заснований на першому офіційному зображенні новинки.
Купеподібний Volkswagen Tiguan
kolesa.ru
Перше офіційне зображення Volkswagen Tiguan 2021
vw.com
Німецький виробник поки показав єдиний ескіз стандартного оновленого VW Tiguan, але (принаймні спереду) купеподібний варіант буде виглядати так само. Виходячи з дизайнерських рендерів, стильний SUV отримає передні фари в стилі VW Golf 8 покоління і новий бампер з великим повітрозабірником.
Купеподібний Volkswagen Tiguan у камуфляжі
news.cheshi.com
Бічну частину разом із стеклами прототипу вирішили не маскувати, тому тут без сюрпризів. Але задні ліхтарі художник виконав у стилі великого кросовера VW Touareg. Нам доведеться дочекатися офіційної прем'єри, щоб побачити справжній автомобіль і роздивитися його дизайн у деталях.
Купеподібний Volkswagen Tiguan
kolesa.ru
VW Touareg
vw.com
Стандартний рестайлінговий Tiguan покажуть влітку. Мабуть, після цього дебютує і купеподібна модифікація. Ефектний кросовер Фольксваген почне свій комерційний шлях в Китаї, але потім перетвориться на глобальну модель і з'явиться на інших ринках.
Новий Volkswagen Tiguan 2021
Instagram cochespias
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