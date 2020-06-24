Новий Volkswagen Arteon отримав кузов універсал і гібридний мотор

Відбулася довгоочікувана прем'єра рестайлінгової версії флагманської моделі Arteon, яка крім кузова фастбек отримала нову версію Shooting Brake з кузовом універсал. Про це повідомляє прес-служба компанії.

'2021 Volkswagen Arteon R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

Новинка відрізняється більш агресивним зовнішнім виглядом, великою кількістю хромованого декору, нової світлотехнікою, спортивною вихлопною системою і дифузором.

2021 Volkswagen Arteon R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

Універсал Arteon Shooting Brake має містке відділення для багажу, об'єм якого при складених задніх сидіннях сягає 1632 л.

Volkswagen Arteon Shooting Brake має містке багажне відділення об'ємом до 1632 л. Фото: volkswagen-newsroom.com

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake R і Arteon R. Фото: volkswagen-newsroom.com

У салоні можна виявити оновлений дизайн приладової панелі, нове рульове колесо, а також мультимедійну систему MIB3 з сенсорним дисплеєм і розширеним функціоналом.

2021 Volkswagen Arteon. Фото: volkswagen-newsroom.com

Серед цікавих особливостей – амбієнтне підсвічування з 30 кольорами на вибір, камера заднього виду з розширеним до 170 градусів оглядом, бездротова зарядка для смартфона, а також аудіосистема harman/kardon потужністю 700 ват. Як опція пропонується система Travel Assist, яка забезпечує напівавтоматичне керування на швидкостях від 0 до 210 км/год.

2021 Volkswagen Arteon. Фото: volkswagen-newsroom.com

Під капотом розташовується абсолютно новий гібридний силовий агрегат зі збільшеним запасом ходу на електротязі. Сумарна потужність установки становить 218 к.с. Для покупців, які потребують більш потужному моторі пропонується версія Arteon R.

2021 Volkswagen Arteon eHYBRID. Фото: volkswagen-newsroom.com

VW Arteon Shooting Brake R, Arteon eHYBRID Elegance і Arteon Shooting Brake eHYBRID R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

Крім більш спортивної зовнішності вона відрізняється 320-сильним мотором і повнопривідною трансмісією з системою векторизації тяги R-Performance Torque Vectoring. Вона здатна розподіляти крутний момент не тільки між осями, але і між кожним з аздніх коліс в залежності від дорожніх умов.

2021 Volkswagen Arteon R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

На американському ринку будуть доступні виключно фастбеки в комплектаціях SE, SEL R-Line і SEL Premium R-Line. Всі вони будуть оснащуватися турбованим 2-літровим мотором, потужність якого досягає 272 л.с., а крутний момент – 349 Нм.

Передній привід і 8-ступінчаста автоматична трансмісія пропонуються в стандартній комплектації. В якості опції можна замовити привід на всі чотири колеса для версії SEL R-Line, а для топової версії SEL Premium R-Line повний привід буде доступний вже в "базі".

2021 Volkswagen Arteon. Фото: volkswagen-newsroom.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen готує новий електричний кросовер.