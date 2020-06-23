Новий український позашляховик ЛуАЗ зробили схожим на 'Гелік'

Легендарний ЛуАЗ-969 "Волинь" свого часу був популярним і затребуваним автомобілем – його випускали досить довго, з 1966 по 2002 рік. А що якби виробництво культового позашляховика відновили? Тоді, можливо, він виглядав би так, як на цих фото.

Даний проект розробив український дизайнер Роман Прядько. Раніше він створив дизайн для "майбутнього" українського електромобіля під назвою Порто-Франко-42, а тепер вирішив показати, як, на його думку, міг би виглядати ЛуАЗ нового покоління (свої напрацювання він надав сайту TopGir ).

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

Художник постарався зберегти форму і пропорції оригінальної "Волині", але сам зовнішній вигляд зробив більш сучасним. ЛуАЗ нового покоління отримав решітку радіатора в стилі останнього G-Class, масивні накладки на крила, спортивні бампери, посилену світлотехніку та колеса з оригінальним малюнком.

Mercedes-Benz G-Class 2020. Фото: motor1.com

Всередині нового 969М також присутній дух моделі першого покоління, але є і сучасні атрибути – мультикермо, тачскрін, блок клімату та масивну приладову панель.

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

Чи буде такий ЛуАЗ втілений в реальність, сказати складно. Але було б непогано його побачити хоча б в якості концепту.

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися фото ексклюзивного суперкара, який створили в Харкові ще в 1960-х.