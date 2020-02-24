Новий УАЗ збирають по шматках: у мережі показали дивні деталі

Так званий суперник Toyota Land Cruiser Prado від УАЗ, про який AutoOboz повідомляв нещодавно, продовжує обростати подробицями. Тепер компанія показала деталі, з яких зберуть новинку.

Головна проблема УАЗ Патріот, на основі якого планують побудувати нове авто, – іржа. Як з'ясував OBOZREVATEL, це пов'язано з пластиковими розширювачами колісних арок, які приклеєні до передніх та задніх крил кузова.

Таким новий УАЗ Патріот бачать дизайнери компанії drom.ru

У місцях стикування деталей збирається волога, що призводить до масштабної корозії, через що кузовні деталі можуть повністю згнити за кілька років. У компанії розмірковують над цією проблемою. Тому нові крила на патентних зображеннях оновленого УАЗ Патріот демонструють відмову від додаткових елементів в сторону інтегрованих розширювачів колісних арок.

Патентні зображення демонструють переднє крило УАЗ Патріот fips.ru

Проте, це ще не є гарантією від корозії. Адже деталі кузова необхідно повністю захистити від прогресивної іржі. Цим автомобілі УАЗ ніколи не відрізнялися. Варто також відзначити, що новий УАЗ Патріот виявиться лише оновленою модифікацією нинішнього позашляховика.

Профіль і задня частина видають похилий вік УАЗ Патріот drom.ru

Корнями модель йде до УАЗ-3160, який в серійному вигляді з'явився в 1997 році. Фактично, новий російський позашляховик являтиме собою оновлення більш ніж 20-річного автомобіля... При цьому проблему корозії не вирішили досі.

УАЗ 3160 (також відомий як УАЗ Симбир) народився 23 роки тому uaz.ru

Старий УАЗ-3160 модернізували в 2005 році та назвали УАЗ Патріот (UAZ Patriot): зверніть увагу на приклеєні розширювачі колісних арок uaz.ru

Раніше передбачалося, що новий УАЗ Патріот з'явиться в 2020 році. Тепер дебют позашляховика відклали до кінця 2021 року. Насправді, нова модель УАЗ навряд чи надійде у продаж раніше 2022 року. Якщо новий Патріот взагалі з'явиться.

Зараз УАЗ-3163 (Патріот) виглядає так; саме цей автомобіль планують перетворити на нову модель uaz.ru

Незважаючи на те, що час прем'єри нібито наближається, про автомобіль, який в компанії дуже хочуть протиставити Тойота Ленд Крузер Прадо, на даний момент дуже мало інформації. Це навіває сумніви щодо реальності проєкту і подальших його перспектив на втілення у життя.

УАЗ чомусь хоче змагатися з Toyota Land Cruiser Prado toyota.com

Тойота Ленд Крузер Прадо – позашляховик вищого класу, ніж УАЗ Патріот toyota.com

Як розповідав OBOZREVATEL, УАЗ показав нову модель, яка не сподобалася російським покупцям.

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