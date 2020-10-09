Новий УАЗ проїхав 200 метрів і зламався просто біля автосалону

У мережі з'явилося відео з позашляховиком УАЗ, який зламався відразу ж після купівлі. За твердженням автора ролика, машина проїхала лише 200 метрів.

На відео, розміщеному на сервісі YouTube, можна побачити, як кілька чоловіків стоять біля нового позашляховика UAZ Patriot біля автосалону, який торгує машинами російського бренду. Оператор не може стримати емоцій від побаченого, у той час як його "напарник" оглядає зламане авто (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про характер несправності не повідомляється, але на кадрах під "Патріотом" можна помітити велику калюжу. Можливо, в автомобіля витекла одна з технічних рідин.

"Нова машина. Хлопці, 200 метрів, навіть не кілометрів... Ой, як я люблю УАЗик", – прокоментував автор.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЗАЗ уперше за кілька років відзвітував про виробництво авто.