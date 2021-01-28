Новий кросовер Ford з суперсучасним салоном показали в деталях перед прем'єрою

Obozrevatel Новини 12:53, 28.01.2021

Новий кросовер Ford Equator показали перед прем’єрою у Китаї, де він може вийти в першій половині цього року. Прогнозують, що автомобіль буде дешевшим, ніж Explorer, який коштує 309 800 юанів (1 350 526 грн).

Автівка матиме двоповерхову головну оптику. В салоні ж авто буде встановлене величезне табло. Про це розповіли на сайті autohome.com.

Над Equator спільно працюють підприємства американського концерту і китайської компанії JMC (Jiangling Motors Corporation).

Новинка має двох'ярусну світлодіодну оптику – зверху розташовані ходові вогні, під ними йдуть блоки основних фар. Решітка схожа на такі, що є у рестайлінгових китайських Focus і Escort. Також кросовер матиме вузькі задні ліхтарі, які об'єднані між собою червоною смужкою.

Задня частина нового Ford Equator
NJCar.ru

SUV в довжину буде 4905 мм, його ширина – 1930 мм, висота – 1755 мм, відстань між осями – 2865 мм. Відповідно новинка подібна за розмірами на моделі Everest та Explorer.

В салоні Equator матиме "багатошарову" передню панель, зроблену у вигляді єдиного табло віртуальну приладову панель, тачскрін мультимедійної системи, двоповерхову центральну тунель і шайбу замість традиційного важеля коробки.

Салон нового Ford Equator
NJCar.ru

Пасажири другого ряду отримають свій блок управління "кліматом". На фото показаний шестимісний варіант авто, і ще буде п'яти- і семимісний варіанти.

Поки для кросовера заявили один двигун, який позначений як EcoBoost 4G20D6L – дволітрова "турбочетверка" потужністю 224 к.с. Скоріш за все, модель матиме повний привід.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, презентовано оновлений Mini Cooper. Він матиме новий дизайн та яскраву кольорову палітру.

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