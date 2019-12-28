Новий Toyota LC Prado підкорить серця українських аграріїв

У позашляховика Toyota Land Cruiser Prado з'явилася нова версія. Вона орієнтована на тих клієнтів, які полюбляють комфортні SUV і при цьому мають потребу у регулярних вантажоперевезеннях.

Як з'ясував OBOZREVATEL, мова йде про більш "просунуте" виконання вантажної модифікації позашляховика Toyota Land Cruiser Сommercial. Ніколи не чули про такий? Не дивно: річ у тому, що цей автомобіль користується хорошим попитом в деяких європейських країнах, а ось в Україні він з'явився зовсім недавно і ще не встиг "піти у маси". Даний позашляховик являє собою комерційну версію Prado (хоча слова "Прадо" в назві і немає), яка є найдешевшим автомобілем в сімействі моделі. У неї просте оснащення, а замість заднього ряду сидінь встановлений вантажний відсік з перегородкою.

Toyota Land Cruise Active Commercial carscoops.com

І ось тепер японський автовиробник вирішив дещо розширити пропозицію по Toyota Land Cruiser Сommercial. У автомобіля з'явилася поліпшена комплектація, що отримала назву Active.

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Доступна вона як для тридверного, так і п'ятидверного Prado. Зовні Active відрізняється дверними ручками та корпусами дзеркал, пофарбованими у колір кузова, плюс новими 19-дюймовими колесами. У салоні ж ще більше змін: нова інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2 з 8-дюймовим сенсорним екраном, навігація, камера заднього виду, радіо DAB з аудіосистемою на 9 динаміків, Bluetooth-з'єднання, двозонний клімат-контроль, система інтелектуального доступу в автомобіль, круїз-контроль, задній парктронік, а також асистент старту на підйомі та спуску. Також позашляховику додали пакет Essential Protection Pack, який передбачає наявність гумових килимків для вантажної площадки та захист бампера при завантаженні та вивантаженні.

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Під капотом Toyota Land Cruise Active Commercial розташований 2,0-літровий силовий агрегат D-4D віддачею 176 к.с. та 420 Нм, що працює у парі з 6-швидкісною АКПП. До "сотні" автомобіль прискорюється за 12,1 сек, максимальна швидкість становить 174 км/год. Заявлена паливна витрата – 7,5 л/100 км.

Що стосується цін, за тридверний варіант моделі попросять мінімум 38,6 тисяч євро, а ось варіант зі збільшеною колісною базою обійдеться від 39,7 тисяч. Машина вже доступна для замовлення, постачання клієнтам почнуться в березні 2020 року. Цілком можливо, що така Тойота з'явиться і в Україні: напевно вона була б цікава нашим аграріям.

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