Новий Toyota Land Cruiser Prado 2021 вийшов на український ринок
Компанія Toyota виводить на український ринок оновлений позашляховик Land Cruiser Prado. Модель 2021 року відрізняється від попередника модернізованим двигуном (більш потужним і економічним), а також новим обладнанням. Ціни на новинку поки не оголошені, але орієнтовно вони залишаться на рівні вартості дореформеної моделі (від 1,28 млн грн).
Про появу оновленого "Прадо" повідомила прес-служба Toyota в Україні. Головна відмінність новинки – доопрацьований дизель. Тепер 2,8-літровий мотор видає 204 к.с. і 500 Нм замість 177 сил і 450 Нм. У змішаному циклі його витрата складає 7,4 л на 100 км пробігу (раніше – 7,9 л).
Збільшення характеристик мотора позитивно позначилося на динаміці LC Prado – позашляховик став на 0,3 сек швидше. Тобто, розгін до "сотні" інженери зменшили до 9,9 секунд.
Зовні Land Cruiser Prado не змінився, а ось в салоні з'явилася злегка перемальована передня панель з 9-дюймовим дисплеєм нової системи мультимедіа, яка тепер сумісна з Apple CarPlay і Android Auto. У базову комплектацію моделі відтепер входить комплекс електронних асистентів Toyota Safety Sense (адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування, розпізнавання пішоходів і дорожніх знаків).
Нарешті, для Toyota Land Cruiser Prado 2021 доступний пакет Black Pack. З ним автомобіль йде з чорною радіаторною решіткою, тонованими фарами, чорними корпусами бічних дзеркал і особливим оздобленням бамперів.
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