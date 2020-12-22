Новий Toyota Land Cruiser 300 вперше помітили на дорогах

У Мережі з'явилося "живе" фото наступного покоління Toyota Land Cruiser, який отримає в назві приставку 300. Це перший випадок, коли машину бачать на дорогах – до цього вона жодного разу не попадалася в поле зору.

Знімок автомобіля опублікував сайт Autoblog.com. Фото свідчить про те, що Toyota вже приступила до дорожніх випробувань нової моделі. Також із зображення слідує, що позашляховик збереже свою утилітарне "квадратне" компанування і буде схожим за формою на актуальний LC 200 і LC Prado. А ось щось про дизайн новинки сказати складно: прототип вкритий великою кількістю маскувальної тканини і клейонки. На знімку автомобіль представлений в ракурсі 3/4 ззаду, і з інших позицій його не зняли.

Фото закамуфльованого прототипу Toyota Land Cruiser 300 Autoblog.com

За останньою інформацією, дебют Toyota Land Cruiser 300 відбудеться в квітні 2021 року. Також повідомляється, що машина повинна переїхати на нову платформу TNGA, і якщо це дійсно правда, позашляховик позбудеться своєї рамної конструкції – її місце займе несучий кузов (оскільки це шасі не призначене для рамних моделей).

Можливий вигляд Toyota Land Cruiser 300 cars.com

Ще одним нововведенням може стати відсутність двигуна V8. Йому на зміну прийде гібридна установка, де 3,5-літровий бензиновий мотор буде видавати близько 300 сил, а ще 180 к.с. – електродвигун. Також в гаммі очікується поява 3,5-літрового V6 з подвійним наддувом віддачею близько 415 к.с. та дизеля об'ємом 3,3 літри.

Відзначимо, що нинішній Toyota Land Cruiser 200 випускається ось вже як 13 років.

Як раніше писав OBOZREVATEL: