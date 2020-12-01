Новий Toyota Land Cruiser 300 вийде раніше, ніж очікувалося

Прем'єра нового Toyota Land Cruiser 300 відбудеться вже в квітні наступного року. Проте раніше передбачалося, що машину покажуть тільки у вересні.

Про це повідомляє японський сайт BestCar. Як зазначає видання, дату виходу позашляховика нового покоління автовиробник особисто назвав свої дилерам в Японії.

Поточне покоління (серія 200) було представлено ще в 2007 році: відтоді воно зазнало кілька оновлень, однак тепер прийшов час для більш серйозних змін. Новий Land Cruiser (серія 300), як повідомляється, буде побудований на поліпшеній версії поточної платформи; він отримає нові мотори, зокрема, 3,5-літровий бензиновий двигун V6 з турбонаддувом (прийде на зміну V8) і 3,3-літровий турбодизель. Крім того, для новинки буде доступна і гібридна установка з бензиновим V6 в основі.

Також новий Land Cruiser буде крупнішим за актуальну модель: його довжина становитиме 4970 мм, ширина – 1985 мм, висота – 1870 мм, а розмір колісної бази – 2970 мм. Залежно від ринку будуть пропонуватися 5-8-місні варіанти салону, в інтер'єрі вперше з'явиться віртуальна панель приладів і нова інформаційно-розважальна система. Нарешті, покращаться і матеріали оздоблення, а список електронних асистентів стане багатшим.

Відзначимо, що Land Cruiser пропонується покупцям приблизно на 170 ринках по всьому світу, щорічно "Тойота" реалізовує до 400 000 таких позашляховиків. У минулому році продаж цієї знаменитої моделі перевищив 10 мільйонів екземплярів: від моменту виходу першого покоління, яке відзначило свій комерційний дебют 1 серпня 1951 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що T oyota оновила свою флагманську модель Camry. Крім того, одночасно компанія представив недорогу альтернативу цьому седану.