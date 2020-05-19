Новий Suzuki Swift за 7000 євро привернув увагу автоекспертів
Серед дешевих вживаних авто знайти гідний екземпляр досить складно. А ті машини, які без натяжки можна назвати відмінними, і зовсім є винятком.
І все ж, чудові автомобілі на вторинному ринку все-таки відшукати можна. Наприклад, нещодавно в своїй замітці редактори голландського сайту autoblog.nl звернули увагу, що на одному з майданчиків онлайн-продажу з'явилося оголошення про продаж дивовижного Suzuki Swift – незважаючи на значний вік, у "японця" мінімальні цифри на одометрі. По-суті, це нова машина.
Так, у тридверного хетчбека 2008 року випуску всього 3713 км підтвердженого пробігу. Як зазначає автор посту, "цей автомобіль за 12 років проїхав стільки ж, скільки більшість наших читачів [автомобілістів] проїжджає за місяць".
Просять за цей хетч з 1,5-літровим двигуном 6950 євро, при цьому відомо, що у нього був всього один власник – літня жінка.
Як видно, мінімальний пробіг у старих авто все ж можливий, однак зустрічаються такі пропозиції дійсно рідко. А тим паче – за прийнятними цінами.
До речі, новий Suzuki Swift з салону у нідерландських доларів коштує від 17 999 євро. Правда, вже немає 3-дверних версій – тільки 5-дверні модифікації.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині можна знайти старі авто по 50 євро.