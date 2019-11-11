Новий суперник Tesla Model S похвалився солідним запасом ходу

Karma Revero GT 2020 – амбітний автомобіль, який хоче догодити багатьом покупцям. Це стосується цінителів автомобільного дизайну і прихильників екологічного транспорту.

Щось знайоме, правда? Як нагадує OBOZREVATEL, схожу нішу вже займає Tesla. Тепер майже за тих же покупців буде боротися і Karma. Правда, в цьому їй допоможе гібридна силова установка.

Karma Revero GT боротиметься за покупців електромобілів karmaautomotive.com

Сумарна потужність бензинового двигуна BMW об'ємом 1,5 л і двох електромоторів складає 535 л.с. і 746 Нм крутного моменту. Акумуляторна батарея ємністю 28 кВтг дозволяє долати 98 км виключно за допомогою електротяги – рекорд для плагін-гібридних авто.

Дизайн новинки заснований на Fisker Karma 2011 року та представляє, грубо кажучи, його рестайлінг. Змінився дизайн бамперів і зовнішньої оптики, в салоні відбулися ще більш дрібні зміни.

Karma Revero GT виглядає довгим і широким, але досить низьким автомобілем karmaautomotive.com

Головне – продуктивність. Розгін до 100 км / год займає всього 4,5 с, максимальна швидкість становить 201 км / ч. Загальний запас ходу, включаючи 98 "електричних" км, дорівнює 531 км.

В інтер'єрі Karma Revero GT увагу привертає великий екран мультимедіа karmaautomotive.com

Не так вже й багато. Однак не варто забувати – це гібрид. Тому на будь-який заправці за кілька хвилин можна вирішити питання спорожнілого бака і вирушити далі. Але за Karma Revero GT доведеться чимало заплатити – 135 тис. доларів. Мабуть, новинка залишиться вибором для рідкісних ентузіастів.

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