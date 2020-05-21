Новий спортивний седан BMW помічений на тестах

У нинішньому році компанія BMW представить версію CS спортивного седана BMW M5.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Через кілька місяців очікується дебют полегшеної модифікації M5 CS, яка в даний час проходить дорожні тести в Німеччині.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Від інших версії моделі М5 новинка буде відрізнятися полегшеними спортивними сидіннями, новою вихлопною системою, ажурними колісними дисками, переднім і заднім спойлером, іншими бамперами і дифузором, а також власними настройками.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Під капотом новинки розташується 4,4-літровий мотор V8 з двома турбінами. Очікується, що CS буде потужнішим 617-сильною версією M5 Competition. Є інформація, що на BMW M5 CS може дебютувати істотно оновлений V8 з допоміжним електромотором.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Нова модифікація моделі M5 стане частиною програми планового оновлення сімейства BMW 5 Series. Очікується, що версія M5 CS буде представлена в другій половині після презентації рестайлінгової "п'ятірки" BMW.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Alpina представила власну версію кросовера BMW X7.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!