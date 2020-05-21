Новий спортивний седан BMW помічений на тестах

У нинішньому році компанія BMW представить версію CS спортивного седана BMW M5.
2021 BMW M5 CS
carscoops.com
Через кілька місяців очікується дебют полегшеної модифікації M5 CS, яка в даний час проходить дорожні тести в Німеччині.
2021 BMW M5 CS
carscoops.com
Від інших версії моделі М5 новинка буде відрізнятися полегшеними спортивними сидіннями, новою вихлопною системою, ажурними колісними дисками, переднім і заднім спойлером, іншими бамперами і дифузором, а також власними настройками.
2021 BMW M5 CS
carscoops.com
2021 BMW M5 CS
carscoops.com
Під капотом новинки розташується 4,4-літровий мотор V8 з двома турбінами. Очікується, що CS буде потужнішим 617-сильною версією M5 Competition. Є інформація, що на BMW M5 CS може дебютувати істотно оновлений V8 з допоміжним електромотором.
2021 BMW M5 CS
carscoops.com
Нова модифікація моделі M5 стане частиною програми планового оновлення сімейства BMW 5 Series. Очікується, що версія M5 CS буде представлена в другій половині після презентації рестайлінгової "п'ятірки" BMW.
2021 BMW M5 CS
carscoops.com
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Alpina представила власну версію кросовера BMW X7.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".