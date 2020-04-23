Новий Skoda Kodiaq стане найдорожчою моделлю бренду

Спортивний кросовер Skoda Kodiaq RS з'явився в 2018 році. Прийшов час покращити цю швидку модель. А потім вона зникне з модельної лінійки чеського бренду.

Нова модифікація під назвою Skoda Kodiaq RS Challenge махає рукою на прощання і відрізняється від стандартного RS більш багатим оснащенням, в яке входять трьохзонний клімат-контроль, електропривод багажних дверцят, камери кругового огляду та електричні регулювання передніх крісел.

Skoda Kodiaq RS скоро покине ринок skoda-auto.com

У чому причина відмови від такої чудової машини? Volkswagen Group вирішив більше не використовувати 2-літровий турбодизель в моделях своїх брендів. Kodiaq RS саме оснащується цим агрегатом, його потужність становить 240 к.с. та 500 Нм крутного моменту.

Skoda Kodiaq RS скоро покине ринок skoda-auto.com

Цей потужний мотор в цілому відповідає сучасним екологічним вимогам, хоча і є одним з найбільш "шкідливих" двигунів VW Group. Це псує загальну статистику, до того ж норми щодо викидів постійно посилюються. Модифікувати під них і без того складний та дорогий у виробництві агрегат не хочуть.

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Таким чином, спортивний кросовер Шкода Кодьяк скоро перетвориться на колекційний автомобіль. Адже на конвеєрі модель пробула зовсім недовго. Прощальну версію Challenge підготують обмеженим тиражем в 300 екземплярів.

Skoda Kodiaq RS з'явився всього два роки тому skoda-auto.com

Skoda Kodiaq RS з'явився всього два роки тому skoda-auto.com

Швидше за все, всі 300 машин залишаться на чеському ринку. Там за кожен екземпляр попросять 50 900 євро. При цьому навіть великий універсал підвищеної прохідності Skoda Superb Scout коштує на батьківщині від 38 600 євро.

Салон Skoda Kodiaq RS skoda-auto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Skoda Octavia отримала дуже небезпечного суперника з Китаю, який буде набагато дешевшим.