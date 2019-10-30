Ні зупинити, ні поміряти: юрист розповів про "білі плями" в новому штрафі за дитячі крісла

Українських водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел тільки у випадках, коли поліція буде зупиняти їх за інші порушення правил дорожнього руху.

Про це розповів в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко. За його словами, правоохоронці зіткнуться з труднощами, оскільки дотримання цієї норми ПДР важко перевірити.

На питання, як патрульні визначатимуть порушення, Конюшко відповів: "Винятково під час зупинки транспортного засобу в результаті порушення ним інших правил дорожнього руху. Це буде "бонусом". Безумовно, правильна ініціатива, але виникає питання щодо реальної дії зазначеної норми".

"Зараз існують питання щодо зупинення транспортного засобу, який не порушував правила дорожнього руху, виключно для його перевірки. Таким чином, зупиняти транспортний засіб і виявляти вказане порушення працівники поліції зможуть при якомусь іншому порушенні", – пояснив експерт.

За словами юриста, нова норма ПДР буде обов'язковою і для таксі.

"Буде та ж сама відповідальність, що і звичайне транспортний засіб. Таксист повинен перевозити пасажирів з дітьми зокрема і за допомогою крісел безпеки для дітей. Для них немає виключення", – підкреслив він.

Конюшко зазначив, що в законопроекті містяться обмеження щодо зросту і віку дітей, яких треба перевозити в автокріслі.

"Тут цікавим є питання надання повноважень представникам поліції щодо вимірювання росту дитини. Кумедне питання, але воно виникне рано чи пізно", – зазначив він.

lada.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Верховна Рада України запровадила штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться сплатити від 510 до 850 гривень.

Згідно з Правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей віком до 12 років і зріст яких не перевищує 145 см без спеціальних утримуючих пристроїв.

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