Новий семимісний кросовер Chery несподівано спіймали на вулиці

Семимісний кросовер Chery Tiggo 8 – найбільший SUV китайського автовиробника. Цю модель помітили на дорогах загального користування в оновленому вигляді.

Як з'ясував OBOZREVATEL, кросовер Чері Тігго 8 з'явився в модельній лінійці бренду не так давно – в 2018 році. При цьому в 2019-му сімейний кросовер зазнав оновлення. Але на цьому компанія не зупиняється, адже помічений тестовий прототип демонструє чергові зміни.

На вулиці раптово помітили оновлений Chery Tiggo 8 autohome.com.cn

Цікаво, що такі часті оновлення китайські виробники практикують у разі незадовільних продажів. Однак Chery Tiggo 8 відмінно закріпився на ринку. Наприклад, удома великий кросовер став найбільш продаваною моделлю Chery. Мабуть, черговий рестайлінг покликаний посилити хороші результати.

У Chery Tiggo 8 зміниться дизайн autohome.com.cn

Новий Чері Тіго 8 2020 року, судячи з фото, отримає нові бампери, іншу зовнішню світлотехніку і передню решітку. Найімовірніше, дизайн виконають у стилі преміального кросовера Exeed TXL, виробництвом якого також займається компанія Chery.

Салон Chery Tiggo 8 отримає легкі зміни autohome.com.cn

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Цікаво, що Tiggo 8 після оновлення вперше може отримати опціональну систему повного приводу. До цього великий кросовер пропонували виключно з передніми ведучими колесами. На ринок Піднебесної новинка вийде до кінця 2020 року.

Кросовер Exeed TXL поділився дизайном з Chery Tiggo 8 2020 cheryinternational.com

Так кросовер Chery Tiggo 8 виглядає зараз cheryinternational.com

OBOZREVATEL повідомляв, що компанія Chery представила новий компактний кросовер з яскравим дизайном.

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