Новий седан Audi A3 подовжили для Китаю

На автосалоні в Гуанчжоу відбудеться презентація нового седана Audi A3 L для китайського ринку.

Про це повідомляє портал XCar. Як стало відомо китайським журналістам, на виставці, яка відкриється 22 жовтня, дебютує не тільки звичайний "європейський" седан Audi A3, а й його "китайська" версія, яка традиційно буде довшим і отримає ряд зовнішніх відмінностей.

Зовні версія A3 L для Піднебесної буде відрізнятися іншими бамперами, а також злегка видозміненою облицюванням радіатора. Подовжена версія має довжину 4548 мм (+53 мм), а колісна база досягає 2680 мм (+44 мм).

За рахунок збільшення розмірів розширені дверні прорізи, а також стало більше простору в ногах для задніх пасажирів. Випускати Audi A3 L будуть на заводі FAW-Volkswagen в Фошань, де Audi A3 проводиться зараз паралельно з кросоверами Audi Q3 і Q2L.

У салоні новинки два цифрових дисплея. Діагональ приладової шкали 12,3 дюйма, в мультимедійна система по центру торпеди має діагональ 10,1 дюйм.

Спочатку для новинки буде запропонований бензиновий мотор з турбонаддувом 1.4 TFSI (150 к.с., 250 Нм). Новий турбомотор 1.5 TFSI з аналогічною віддачею з'явиться пізніше. У парі з ними буде працювати 7-ступенчтая роботизована трансмісія S tronic, а вся міць мотора буде передаватися на передні колеса.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанії Audi і FAW заснували СП з випуску електромобілів.