Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год

На Токійському автосалоні представили новий седан Alpina B3 на базі BMW 3 Series.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Продукція німецького тюнінгового ательє Alpina користується заслуженою популярністю в Японії, де продукція бренду представлена з 1979 року. У цьому році на автосалоні в Токіо компанія презентувала новий седан Alpina B3, який покликаний скласти конкуренцію майбутньому BMW M3 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця)..
Alpina B3 оснащена 3-літрової рядної "шісткою" з двома турбінами. З їх допомогою потужність мотора вдалося збільшити до 462 к.с., а обертовий момент досягає 700 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат". Реалізувати потенціал новинки допомагає повноприводна трансмісія. З таким серйозним арсеналом Alpina B3 розганяється до першої "сотні" за 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 303 км/ч.
Серед інших технічних особливостей новинки – спортивний задній диференціал, посилені гальмівні механізми і стабілізатори, адаптивні амортизатори і спортивні пружини від Eibach.
Alpina B3
alpina.de
Alpina B3
alpina.de
Alpina B3
alpina.de
Покупцям Alpina B3 пропонується широкий вибір ексклюзивних матеріалів обробки салону, стильні 20-дюймові диски, аеродинамічний обвіс і фірмові кольори кузова Alpina Blue Metallic і Alpina Green Metallic. Новий седан можна буде замовити вже в першій половині 2020 року.
Alpina B3
alpina.de
Alpina B3
alpina.de
Alpina B3
alpina.de
Alpina B3
alpina.de
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