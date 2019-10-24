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24 жовтня • оновлено в 16:37
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Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год

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На Токійському автосалоні представили новий седан Alpina B3 на базі BMW 3 Series.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Продукція німецького тюнінгового ательє Alpina користується заслуженою популярністю в Японії, де продукція бренду представлена з 1979 року. У цьому році на автосалоні в Токіо компанія презентувала новий седан Alpina B3, який покликаний скласти конкуренцію майбутньому BMW M3 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця)..

Alpina B3 оснащена 3-літрової рядної "шісткою" з двома турбінами. З їх допомогою потужність мотора вдалося збільшити до 462 к.с., а обертовий момент досягає 700 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат". Реалізувати потенціал новинки допомагає повноприводна трансмісія. З таким серйозним арсеналом Alpina B3 розганяється до першої "сотні" за 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 303 км/ч.

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Серед інших технічних особливостей новинки – спортивний задній диференціал, посилені гальмівні механізми і стабілізатори, адаптивні амортизатори і спортивні пружини від Eibach.

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Покупцям Alpina B3 пропонується широкий вибір ексклюзивних матеріалів обробки салону, стильні 20-дюймові диски, аеродинамічний обвіс і фірмові кольори кузова Alpina Blue Metallic і Alpina Green Metallic. Новий седан можна буде замовити вже в першій половині 2020 року.

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Як писав раніше OBOZREVATEL, на виставці тюнінгу SEMA-2019 дебютує один з найпотужніших Ford Mustang.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія Токіо
Тег
BMW
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