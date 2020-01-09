Новий рівень якості китайських авто: дебютував суперник Mercedes S-Class

Китайська марка Hongqi представила свою флагманську модель – седан H9. Завдання автомобілю поставлене амбітне: він повинен скласти конкуренцію Mercedes-Benz S-Class на рідному ринку.

Як з'ясував OBOZREVATEL, виробник позиціонує свій новий седан як найдорожчу та найрозкішнішу машину бренду Hongqi, що доступна широкому колу приватних покупців, а не тільки партійній верхівці (про це трохи нижче).

Hongqi H9 autohome.com.cn

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І у нього є всі шанси для того, щоб змагатися зі знаменитим "німцем". По-перше, сама марка Hongqi (вимовляється як Хунци, що в перекладі означає "Червоний прапор") користується великим авторитетом у Піднебесній: до цього вона випускала розкішні лімузини для уряду країни (Компартії Китаю), а, по-друге, автомобіль дыйсно виявився люксовим у всіх відношеннях – його справжню преміальність вже встигли відзначити не тільки китайські журналісти, а й закордонні ЗМІ.

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 отримав привабливий екстер`єр, який спереду нагадує деякі моделі Rolls-Royce, а ззаду – Audi. В майбутньому фірмовий дизайн з U-подібною радіаторною решіткою та вузькими фарами перекочує до інших автівок марки: поки ж H9 є єдиною моделлю, на якій випробували новий стиль.

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

У салоні новий китайський седан здивував обробкою шкірою, деревом, полірованим алюмінієм і вовняними килимами. Вся необхідна інформація при цьому виводиться виключно на сенсорні планшети.

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Що стосується технічної частини, Hongqi H9 побудований на задньопривідній платформі з пневматичною підвіскою. Двигунів передбачено два, обидва бензинові – 2.0 на 252 к.с. (380 Нм) і 3.0 потужністю 272 сили (400 Нм). Працювати вони будуть в парі з 8-швидкісним преселективним "роботом".

Купити китайський автомобіль нового покоління можна буде починаючи з травня 2020 року. До речі, до 2025-го Hongqi намір вивести на ринок ще 21 модель.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в продаж надійшла китайська копія Toyota LC 200, яка у 4 рази дешевше від оригіналу.

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