Новий Renault Duster перетворили на позашляховик з переднім приводом

Новий Renault Duster з'явився на одному з найбільших ринків світу. При цьому дешевий кросовер отримав особливу модифікацію для суворого бездоріжжя.

Як з'ясував OBOZREVATEL, нову модель Рено Дастер підготували для Південної Америки. Від глобальної версії, представленої в тому числі на українському ринку, такий автомобіль помітно відрізняється. Особливо це стосується позашляхового варіанту.

Renault Duster 2020 з пакетом для бездоріжжя group.renault.com

Новий Renault Duster для "брудних" поїздок в першу чергу виділяється за рахунок допрацьованого дизайну. Модифікований передній бампер отримав спеціальний блок з додатковою світлотехнікою. Завдяки цьому новинку легко відрізнити від стандартної моделі.

Новий Renault Duster отримав підвищений кліренс group.renault.com

Крім того, кузов рясно прикрасили нефарбованим темним пластиком – навіть колісні арки отримали відповідні елементи. Також новий Рено Дастер може похвалитися збільшеним до 237 мм дорожнім просвітом (проти 210 мм у стандартної моделі).

Позашляховий пакет для Renault Duster виділяється додатковими елементами і пластиковими деталями group.renault.com

Двигуни Renault Duster 2020:

атмосферний 1,6 л (бензин, 118 к.с.)

атмосферний 1,6 л (етанол, 120 к.с.)

турбований 1,3 л (бензин, 150 к.с.)

Останній мотор надійде у продаж трохи пізніше. З ним, ймовірно, новий Renault Duster в Південній Америці запропонують з повнопривідною трансмісією. Але перший час покупцям буде доступний кросовер з 1,6-літровим агрегатом і тільки з переднім приводом. Така дивна модифікація для бездоріжжя.

Салон Рено Дастер 2020 отримав нову мультимедійну систему group.renault.com

Салон Renault Duster зазнав деяких змін. Зокрема, тут з'явився збільшений екран інформаційно-розважальної системи. Тепер передня панель в точності повторює Renaut Arkana, який готується до виходу на глобальний ринок. На даний момент цей стильний кросовер представлений в деяких країнах, що розвиваються, але з появою в Європі може отримати інший салон – від нового Renault Captur 2020.

Український Renault Duster виглядає трохи по-іншому group.renault.com

Кросовер Renault Duster – один з лідерів ринку нових авто в Україні group.renault.com

За Рено Дастер 2020 у базовій комплектації попросять близько 390 тисяч в перерахунку на гривні. Для порівняння, купити Renault Duster в Україні можна від 350 тис. без урахування бонусних пропозицій.

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