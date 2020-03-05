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5 березня • оновлено в 13:00
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Новий Renault Duster перетворили на позашляховик з переднім приводом

4.9т
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Новий Renault Duster з'явився на одному з найбільших ринків світу. При цьому дешевий кросовер отримав особливу модифікацію для суворого бездоріжжя.

Як з'ясував OBOZREVATEL, нову модель Рено Дастер підготували для Південної Америки. Від глобальної версії, представленої в тому числі на українському ринку, такий автомобіль помітно відрізняється. Особливо це стосується позашляхового варіанту.

Renault Duster 2020 з пакетом для бездоріжжя

Renault Duster 2020 з пакетом для бездоріжжя

group.renault.com

Новий Renault Duster для "брудних" поїздок в першу чергу виділяється за рахунок допрацьованого дизайну. Модифікований передній бампер отримав спеціальний блок з додатковою світлотехнікою. Завдяки цьому новинку легко відрізнити від стандартної моделі.

Новий Renault Duster отримав підвищений кліренс

Новий Renault Duster отримав підвищений кліренс

group.renault.com

Крім того, кузов рясно прикрасили нефарбованим темним пластиком – навіть колісні арки отримали відповідні елементи. Також новий Рено Дастер може похвалитися збільшеним до 237 мм дорожнім просвітом (проти 210 мм у стандартної моделі).

Позашляховий пакет для Renault Duster виділяється додатковими елементами і пластиковими деталями

Позашляховий пакет для Renault Duster виділяється додатковими елементами і пластиковими деталями

group.renault.com

Двигуни Renault Duster 2020:

  • атмосферний 1,6 л (бензин, 118 к.с.)

  • атмосферний 1,6 л (етанол, 120 к.с.)

  • турбований 1,3 л (бензин, 150 к.с.)

Останній мотор надійде у продаж трохи пізніше. З ним, ймовірно, новий Renault Duster в Південній Америці запропонують з повнопривідною трансмісією. Але перший час покупцям буде доступний кросовер з 1,6-літровим агрегатом і тільки з переднім приводом. Така дивна модифікація для бездоріжжя.

Салон Рено Дастер 2020 отримав нову мультимедійну систему

Салон Рено Дастер 2020 отримав нову мультимедійну систему

group.renault.com

Салон Renault Duster зазнав деяких змін. Зокрема, тут з'явився збільшений екран інформаційно-розважальної системи. Тепер передня панель в точності повторює Renaut Arkana, який готується до виходу на глобальний ринок. На даний момент цей стильний кросовер представлений в деяких країнах, що розвиваються, але з появою в Європі може отримати інший салон – від нового Renault Captur 2020.

Український Renault Duster виглядає трохи по-іншому

Український Renault Duster виглядає трохи по-іншому

group.renault.com

Кросовер Renault Duster – один з лідерів ринку нових авто в Україні

Кросовер Renault Duster – один з лідерів ринку нових авто в Україні

group.renault.com

За Рено Дастер 2020 у базовій комплектації попросять близько 390 тисяч в перерахунку на гривні. Для порівняння, купити Renault Duster в Україні можна від 350 тис. без урахування бонусних пропозицій.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Renault і Mitsubishi отримали небезпечного суперника від Suzuki – новий бюджетний кросовер здивував своєю ціною.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Renault бюджетний автомобіль позашляховик кросовер нові авто авто
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