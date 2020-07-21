Новий позашляховик Skoda Rapid – у мережі показали фото

Не так давно бюджетна Skoda Rapid зазнала глибокої модернізації, після якої покинула глобальний ринок і позбулася версії універсал. Але в мережі вже показали позашляховик із практичним кузовом.

Художник виконав автомобіль у стилі колишньої п'ятидверної модифікації Spaceback. Але якщо вже йдеться про машину для бездоріжжя, не обійшлося без відповідних атрибутів.

Зокрема, нова Шкода Рапід отримала збільшений дорожній просвіт, великі колеса, новий обвіс і велику кількість темного нефарбованого пластику для захисту кузовних елементів від ударів і подряпин. Дизайнер тонко застосував усі сучасні прийоми, які сьогодні використовують у популярних кросоверах.

Художник перетворив бюджетну Skoda Rapid на позашляховик. Фото: kolesa.ru

Автомобіль нагадує зменшений варіант універсалу підвищеної прохідності Skoda Octavia Scout, що можна назвати скоріше плюсом, адже такий автомобіль багатьом дуже подобається. Якби в компанії зважилися на серійне виробництво такої Skoda Rapid, напевно, у моделі була б широка аудиторія покупців.

Автомобіль нагадує кросовер Skoda Octavia Scout. Фото: kolesa.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про перший електричний кросовер Skoda, який наближається до покупців.