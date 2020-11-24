Новий Porsche 911 GT3 розсекретили до прем'єри

Новітній суперкар від Porsche – купе 911 GT3 – потрапив в об'єктиви фотошпигунів у Німеччині.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новинка проходить фінальну серію дорожніх тестів в компанії з ще одним "зарядженим" Porsche Cayman GT4 RS.

Новий Porsche 911 GT3 проходить фінальну серію дорожніх тестів в компанії з ще одним "зарядженим" Porsche Cayman GT4 RS carscoops.com

Новий Porsche 911 GT3 (992) буде офіційно презентовано до кінця нинішнього року, але побачити його у всій красі можна вже зараз. Автомобіль отримав розвинений аеродинамічний обвіс, який дозволить контролювати потужну машину на трасі.

2022 Porsche 911 GT3 carscoops.com

Звертають на себе заднє антикрило складної форми, а також масивний дифузор, по центру якого розташувалися два хромованих патрубки вихлопної системи. Також варто відзначити ажурні легкосплавні диски та збільшені гальмівні диски.

2022 Porsche 911 GT3 carscoops.com

Автомобіль отримає у своє розпорядження атмосферне опозитний мотор об'ємом 4 літри. Очікується, що шестициліндровий силовий агрегат буде видавати "на-гора" понад 500 к.с. Покупці зможуть вибирати між 6-ступінчастою механічною КП або 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач PDK з подвійним зчепленням.

2022 Porsche 911 GT3 carscoops.com

2022 Porsche 911 GT3 carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Porsche і Audi готують електричні кросовери.