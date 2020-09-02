Новий Peugeot 3008 показали офіційно. Фото і характеристики

Компактний кросовер Peugeot 3008 оновили для 2021 модельного року. Автомобіль отримав досить агресивний дизайн і нове оснащення.

Головні зміни зовнішності зосереджені в передній частині. Змінилася форма фар, з'явилися вертикальні "ікла" ДХВ в стилі інших моделей Peugeot, решітка збільшилася в розмірах, змінилося оформлення бамперу.

Ззаду злегка оновили ліхтарі та бампер. Салон Peugeot 3008 отримав більший монітор інформаційно-розважальної системи діагоналлю 10 дюймів. Також з'явилися покращені матеріали оздоблення.

Двигуни Peugeot 3008:

бензиновий 1,2 л (130 к.с.)

бензиновий 1,6 л (180 к.с.)

дизель 1,5 л (130 к.с.)

дизель 2 л (180 к.с.)

дві гібридні модифікації (225 і 300 к.с.)

У продаж оновлений французький кросовер вирушить до кінця 2020 року.

Корма кросовера зазнала незначних змін. Фото: Peugeot

Салон Peugeot 3008 виглядає сучаснішим за рахунок великого монітору. Фото: Peugeot

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про раритетний 70-річний Peugeot в ідеальному стані, який виставили на продаж у Києві.

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