У Європі визначили найкращі автомобільні новинки

В рамках щорічного конкурсу AutoBest перемогу здобув Opel Corsa 2020.
Як стало відомо OBOZREVATEL, на знаменитій трасі F1 Intercity в Туреччині відбувся фінальний тест фіналістів міжнародного конкурсу AutoBest. В рамках заходу було визначено переможця в номінації "Краща автомобільна покупка Європи 2020 року".
Оголошено переможців конкурсу AutoBest
autobest.org
Найбільшу кількість балів (17617) члени журі віддали новому поколінню Opel Corsa F. Всього 127 балів поступився переможцю найближчий суперник Peugeot 208. Третє місце з результатом 16848 балів зайняв кросовер Skoda Kamiq. У п'ятірку фіналістів увійшли також Renault Clio і Nissan Juke.
Оголошено переможців конкурсу AutoBest
autobest.org
"Це була дуже збалансована п'ятірка фіналістів. Всі учасники є відмінними прикладами того, що сьогодні являє собою" краща покупка "на європейському континенті. Місія журі була непростою, а різниця на подіумі дуже мала. Але в кожному змаганні повинен бути переможець, і їм стає новий Opel Corsa ", – заявив Ілля Селіктар, президент журі.
Оголошено переможців конкурсу AutoBest
autobest.org
У журі конкурсу AutoBest входять автомобільні журналісти з 31 країн. Україну представляє Олег Василевський
autobest.org
"В минулому році на AutoBest ми заявили, що наступним переможцем Best Buy Car of Europe стане кращий новий електрифікований автомобіль. Так і сталося, і новий Opel Corsa є прекрасним прикладом електрифікації масового продукту. Завдяки мультіенергетіческой платформі нова Corsa адресована абсолютно всім європейським покупцям, пропонуючи версії як з ДВС, так і з електроприводом ", – сказав Дан Варди, засновник і голова AutoBest.
Крім того, в рамках конкурсу були присуджені та інші нагороди. Так, премія "Луший дизайнер" (DesignBest) дісталася Люку Донкервольке, головному дизайнерові Hyundai і Kia. У свої 54 роки Донкервольке – один з найдосвідченіших автомобільних дизайнерів в світі.
Дизайнером року за версією AutoBest став бельгієць Люк Донкервольке
newspress.co.uk
У номінації "Найкраща технологія року" журі віддало свої переваги новому сімейству бензинових моторів Mazda Skyactiv-X. Це двигун об'єднує в собі переваги дизельних і бензинових технологій.
У категорії "Кращі інформаційні технології" нагороду отримала компанія Skoda за її персонального помічника Laura. Цікаво, що система штучного інтелекту з голосовим управлінням, яка дебютувала на моделях Kamiq і Scala, є власною розробкою інженерів Skoda.
Серед екологічно чистих авто перемогу здобув електричний хетчбек Volkswagen ID.3. Автомобіль дебютував у вересні нинішнього року на автошоу у Франкфурті. Це перша серійна модель компанії на електротязі, яка стала першим кроком на шляху електрифікації модельної гами Volkswagen.
Електричний хетчбек Volkswagen ID.3 дебютував у вересні на автошоу у Франкфурті
volkswagen.com
Урочиста церемонія нагородження переможців 19-го конкурсу AutoBest Awards відбудеться 13 лютого 2020 року в Майнці, Німеччина.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні стартувало госованіе конкурсу "Автомобіль року 2020".
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