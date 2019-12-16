У Європі визначили найкращі автомобільні новинки

В рамках щорічного конкурсу AutoBest перемогу здобув Opel Corsa 2020.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на знаменитій трасі F1 Intercity в Туреччині відбувся фінальний тест фіналістів міжнародного конкурсу AutoBest. В рамках заходу було визначено переможця в номінації "Краща автомобільна покупка Європи 2020 року".

Оголошено переможців конкурсу AutoBest autobest.org

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Найбільшу кількість балів (17617) члени журі віддали новому поколінню Opel Corsa F. Всього 127 балів поступився переможцю найближчий суперник Peugeot 208. Третє місце з результатом 16848 балів зайняв кросовер Skoda Kamiq. У п'ятірку фіналістів увійшли також Renault Clio і Nissan Juke.

Оголошено переможців конкурсу AutoBest autobest.org

"Це була дуже збалансована п'ятірка фіналістів. Всі учасники є відмінними прикладами того, що сьогодні являє собою" краща покупка "на європейському континенті. Місія журі була непростою, а різниця на подіумі дуже мала. Але в кожному змаганні повинен бути переможець, і їм стає новий Opel Corsa ", – заявив Ілля Селіктар, президент журі.

Оголошено переможців конкурсу AutoBest autobest.org

У журі конкурсу AutoBest входять автомобільні журналісти з 31 країн. Україну представляє Олег Василевський autobest.org

"В минулому році на AutoBest ми заявили, що наступним переможцем Best Buy Car of Europe стане кращий новий електрифікований автомобіль. Так і сталося, і новий Opel Corsa є прекрасним прикладом електрифікації масового продукту. Завдяки мультіенергетіческой платформі нова Corsa адресована абсолютно всім європейським покупцям, пропонуючи версії як з ДВС, так і з електроприводом ", – сказав Дан Варди, засновник і голова AutoBest.

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Крім того, в рамках конкурсу були присуджені та інші нагороди. Так, премія "Луший дизайнер" (DesignBest) дісталася Люку Донкервольке, головному дизайнерові Hyundai і Kia. У свої 54 роки Донкервольке – один з найдосвідченіших автомобільних дизайнерів в світі.

Дизайнером року за версією AutoBest став бельгієць Люк Донкервольке newspress.co.uk

У номінації "Найкраща технологія року" журі віддало свої переваги новому сімейству бензинових моторів Mazda Skyactiv-X. Це двигун об'єднує в собі переваги дизельних і бензинових технологій.

У категорії "Кращі інформаційні технології" нагороду отримала компанія Skoda за її персонального помічника Laura. Цікаво, що система штучного інтелекту з голосовим управлінням, яка дебютувала на моделях Kamiq і Scala, є власною розробкою інженерів Skoda.

Серед екологічно чистих авто перемогу здобув електричний хетчбек Volkswagen ID.3. Автомобіль дебютував у вересні нинішнього року на автошоу у Франкфурті. Це перша серійна модель компанії на електротязі, яка стала першим кроком на шляху електрифікації модельної гами Volkswagen.

Електричний хетчбек Volkswagen ID.3 дебютував у вересні на автошоу у Франкфурті volkswagen.com

Урочиста церемонія нагородження переможців 19-го конкурсу AutoBest Awards відбудеться 13 лютого 2020 року в Майнці, Німеччина.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні стартувало госованіе конкурсу "Автомобіль року 2020".

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