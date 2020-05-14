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14 травня • оновлено в 16:52
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Новий Opel Corsa прибув до України: ціни та комплектації

2.5т
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Opel представив в Україні головну прем'єру бренду – гетчбек Corsa шостої генерації.

Новинка вже встигла завоювати симпатії європейських покупців, а також титул "Найкраща автомобільна покупка в Європі" конкурсу Autobest 2020. В активі нового Opel Corsa – приваблива зовнішність, сучасні технології, традиційно висока німецька якість та приємна ціна.

Новий Opel Corsa 2020

Новий Opel Corsa 2020

opel.com

Використання нової платформи CMP дало змогу знизити масу машини супроти попередника на 108 кг. Разом із поліпшеною аеродинамікою це позитивно позначилося на витраті палива.

Новий Opel Corsa 2020

Новий Opel Corsa 2020

opel.com

Дизайн новинки має всі "сімейні" риси бренду, включно з розкосими фарами з фірмовими "блискавками" ДХВ. Крім того, нова Corsa стала більшою: довжина зросла до 4060 мм, а колісна база становить 2538 мм. В результаті п'ятидверний гетчбек має просторий салон з багажним відділенням місткістю 309 л.

Салон Opel Corsa 2020

Салон Opel Corsa 2020

opel.com

Інтер'єр моделі відрізняється елегантною передньою панеллю з м'якими матеріалами оздоблення, класичним 3-спицевим кермовим колесом, а також інтегрованим сенсорним дисплеєм (7- або 10-дюймовий) з підтримкою технологій Android Auto і Apple CarPlay. Але головною особливістю Opel Corsa є кольоровий багатофункціональний РК-дисплей замість традиційних приладів – рідкість для автомобілів В-класу.

Салон Opel Corsa 2020

Салон Opel Corsa 2020

opel.com

На українському ринку нова Corsa пропонується в трьох версіях: Edition, Elegance і Elegance Plus. Уже в початковій комплектації автомобіль має системи розпізнавання дорожніх знаків і контроль рядності руху, систему екстреного гальмування Active Safety Brake і функцію розпізнавання втоми водія. Як опцію можна замовити камеру заднього виду з круговим оглядом, світлодіодні фари, асистент дальнього світла, систему контролю за сліпими зонами тощо.

Покупці зможуть вибирати між двома бензиновими 1,2-літровими двигунами – атмосферним потужністю 75 к.с. і турбованим на 130 к.с. Базовий мотор працює в парі з 6-ступеневою "механікою", а для більш потужної модифікації пропонується 8-ступеневий "автомат".

Новий Opel Corsa 2020

Новий Opel Corsa 2020

opel.com

Автомобіль уже доступний у дилерів Opel по всій Україні, а вартість новинки стартує з позначки 396,7 млн грн.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel представила електричний фургон Vivaro-e.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
нові авто авто новини Opel
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
стартує з позначки 396,7 млн грн. ????? карл це скільки????
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