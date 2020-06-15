Новий Nissan X-Trail: суперника Toyota RAV4 представлено офіційно

Новий Nissan X-Trail 2021 модельного року вже представлено офіційно. Насамперед японський кросовер виділяється завдяки яскравому дизайну, що запам'ятовується. На фото зображений Nissan Rogue – специфікація для США.

Середньорозмірний кросовер Ніссан завжди характеризувала спокійна та більшою мірою традиційна зовнішність. Тепер автомобіль виглядає сміливо і незвично.

Новий Nissan X-Trail (Nissan Rogue 2021) показали на офіційних фото

Передня решітка стала набагато більшою, її розміри підкреслює хромована V-подібна окантовка. Передні фари тепер розділені на дві горизонтальні секції. Під ними в бампер вбудовані великі повітрозабірники.

У задній частині помітно еволюційний дизайн: ліхтарі стали більш вузькими і витягнулися по горизонталі, а отвір багажнику тепер має більш практичну форму. Завершує силует акуратний спойлер на даху з інтегрованим стоп-сигналом.

У профіль кросовер Nissan X-Trail 2021 модельного року виглядає досить строго

Салон Nissan X-Trail 2021 виглядає дуже свіжо. Змінилася архітектура і форма всіх елементів. Над передньою панеллю височить стандартний 8-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи. Як опція доступний екран діагоналлю 9 дюймів. Мультимедійна система підтримує синхронізацію з Apple CarPlay і Android Auto.

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Поки на ринку США можна буде купити Nіssan Rogue із 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 181 к.с. Європейська специфікація X-Trail зовні та в салоні відповідатиме "американському" брату, але буде запропонована з більш широкою моторною гамою.

Салон Nissan X-Trail 2021

Інтер'єр Nissan X-Trail повністю перероблено

Головні суперники нового кросовера Ніссан – Toyota RAV4, Mazda CX-5, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Skoda Kodiaq.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про нову спортивну модель Nissan, яку виробник наважився створити. Модель виконана в стилі знаменитого попередника.