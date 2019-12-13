Новий Nissan X-Trail буде схожим на Juke 2020. Фото

В розпорядженні наших іноземних колег опинилися шпигунські фото нового Nissan X-Trail 2021. Незважаючи на камуфляж на кузові, деякі висновки щодо дизайну майбутнього SUV вже можна зробити.

На знімках, які опублікувало видання Carscoops, зображений Nissan Rogue – під цим іменем X-Trail продається у Північній Америці. З точки зору дизайну, X-Trail і Rogue завжди мало чим відрізнялися, тому ті зміни в автомобілі, які можна побачити на цих світлинах, варто очікувати і на європейській версії машини (така продається, зокрема, і в Україні).

Nissan X-Trail 2021 на шпигунських фото carscoops.com

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Отже, що ж нам підготували японці? В очі відразу впадає передня частина авто: новий Nissan X-Trail 2021 отримає роздільну оптику та фірмову радіаторну решітку V-Motion, яка значно більша за ту, що існує. Все це говорить про те, що новий кросовер буде схожим на Nissan Juke 2020 року, дебютував цьогоріч.

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Nissan Juke 2020 global.nissannews.com

Якщо дивитися у профіль, автомобіль має стрімкий і динамічний вигляд – завдяки поясній лінії, що піднімається біля корми, і пологої лінії даху.

Nissan X-Trail 2021 на шпигунських фото carscoops.com

Nissan X-Trail 2021 на шпигунських фото carscoops.com

Що ж стосується задньої частини, тут також відбудуться зміни: Nissan X-Trail 2021 зможе покрасуватися новими горизонтальними світлодіодними ліхтарями і великим спойлером на даху, який "заступає" аж на вікна.

Nissan X-Trail 2021 на шпигунських фото carscoops.com

Nissan X-Trail 2021 на шпигунських фото carscoops.com

В салоні "японця" з'явиться мультимедіа з великим екраном на центральній консолі і повністю цифрова приладова панель, яка явно більш технологічна за ту, що використовується в сучасному поколінні. Між сидіннями звертає на себе увагу масивний перемикач трансмісії та великий диск, який відповідає за регулювання режимів руху.

Nissan X-Trail 2021 – таким він може бути carscoops.com

Про технічні характеристики Nissan X-Trail 2021 сказати поки щось складно. В Україні актуальний "Ікс-Трейл" представлений з двома бензиновими (2.0 і 2.5 на 144 і 171 к.с. відповідно) одним дизельним агрегатом (1.6 130 к.с.). Трансмісія – "механіка" і CVT, привід – 2WD або 4WD, залежно від мотора.

Дебютує Nissan X-Trail 2021 наступного року.

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