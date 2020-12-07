Новий Nissan Qashqai готується до прем'єри

Дебют Nissan Qashqai нового покоління очікується в першій половині майбутнього року.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Напередодні прем'єри в компанії Nissan поділилися інформацією щодо новинки та розповіли про деякі особливості моделі.

Новий Nissan Qashqai проходить фінальні дорожні тести europe.nissannews.com

Автомобіль став просторіше свого попередника за рахунок збільшення габаритних розмірів моделі та колісної бази. Так, відстань на рівні колін задніх пасажирів збільшено до 608 мм (+28 мм), крім того збільшено відстань між передніми кріслами. Висота від стелі до подушок передніх та задніх сидінь збільшена на 15 мм.

Новий Nissan Qashqai отримає оригінальний дизайн головної оптики europe.nissannews.com

Для обробки салону використані нові сучасні матеріали. Форма сидінь та їх регулювання поліпшені для підвищення комфорту. Оптимізована висота сидінь, а також збільшені можливості регулювання кута нахилу подушки переднього сидіння.

Для обробки салону використані нові сучасні матеріали europe.nissannews.com

У списку опцій з'явилася пам'ять положення сидінь, а також функція масажу. Приємним доповненням стане підігрів керма. Оглядовість з місця водія стала краще за рахунок зміни кута огляду та більш тонких передніх стійок. Крім того, зовнішні дзеркала тепер розташовуються не на стійках, а безпосередньо на дверях.

Nissan Qashqai отримав цифровий кокпіт з 12,3-дюймової шкалою приладів і 9-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи europe.nissannews.com

Двері багажника отримала електропривод та функцію безконтактного доступу. Загальний об'єм багажника виріс на 50 л за рахунок удосконалення конструкції задньої підвіски. Конфігурацію відділення можна змінювати за допомогою системи Flexible Luggage Board. Додаткове освітлення полегшить процес завантаження/розвантаження у темряві, а розетка на 12В знадобиться у далекій подорожі, наприклад, для підключення холодильника.

Для підвищення зручності вдосконалені навіть відділення для різних дрібниць в салоні, наприклад, відстань між підстаканниками та їх положення, а в дверних панелях тепер можна зберігати пляшки об'ємом до 1,5 л.

Новий Qashqai отримав сучасну інформаційно розважальну систему з розширеним функціоналом, підключенням смартфонів через Android Auto та Apple CarPlay, високоякісним 9-дюймовиі дисплеєм, вбудованим Wi-Fi для 7 пристроїв та додатком NissanConnect. У відділення для дрібниць на передній консолі передбачена бездротова зарядка на 15 В для смартфонів.

Мультимедіа з 9-дюймовим дисплеєм має простий і зрозумілий інтерфейс europe.nissannews.com

Аудіосистема Bose Premium забезпечить високу якість звуку як при прослуховуванні радіо, так і під час стрімінга зі смартфона та інших зовнішніх джерел. До її складу увійшли 10 динаміків та сабвуфер Bose Acoustimass, розміщений у багажному відділенні.

Оригінальний важіль керування АКП europe.nissannews.com

Для водія підготували цифрову шкалу приладів з єкраном діагоналлю 12,3 дюйма. Управління дисплеєм забезпечується за допомогою сенсорного перемикача на кермі. Важливою інновацією став найбільший у класі 10,8-дюймовий цифровий проекційний дисплей (HUD). Дані навігації, допоміжних систем та дорожня інформація виводиться на вітрове скло в поле зору водія.

Новий Nissan Qashqai europe.nissannews.com

У новому Qashqai реалізована функція відстеження вкраденого автомобіля Stolen Vehicle Tracking. Цей сервіс забезпечує цілодобовий контакт з поліцією і незалежними службами підтримки, і через додаток для смартфона NissanConnect автоматично оповіщає про крадіжку, що дозволяє відстежити та повернути автомобіль.

Новий Nissan Qashqai буде випускатися на заводі компанії у Великобританії europe.nissannews.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Nissan зазначила ювілей електричного хетчбека Leaf, а також оновила популярну компактну модель Micra.