Новий Nissan Qashqai готується до прем'єри

Дебют Nissan Qashqai нового покоління очікується в першій половині майбутнього року.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Напередодні прем'єри в компанії Nissan поділилися інформацією щодо новинки та розповіли про деякі особливості моделі.

Автомобіль став просторіше свого попередника за рахунок збільшення габаритних розмірів моделі та колісної бази. Так, відстань на рівні колін задніх пасажирів збільшено до 608 мм (+28 мм), крім того збільшено відстань між передніми кріслами. Висота від стелі до подушок передніх та задніх сидінь збільшена на 15 мм.

Для обробки салону використані нові сучасні матеріали. Форма сидінь та їх регулювання поліпшені для підвищення комфорту. Оптимізована висота сидінь, а також збільшені можливості регулювання кута нахилу подушки переднього сидіння.

У списку опцій з'явилася пам'ять положення сидінь, а також функція масажу. Приємним доповненням стане підігрів керма. Оглядовість з місця водія стала краще за рахунок зміни кута огляду та більш тонких передніх стійок. Крім того, зовнішні дзеркала тепер розташовуються не на стійках, а безпосередньо на дверях.

Двері багажника отримала електропривод та функцію безконтактного доступу. Загальний об'єм багажника виріс на 50 л за рахунок удосконалення конструкції задньої підвіски. Конфігурацію відділення можна змінювати за допомогою системи Flexible Luggage Board. Додаткове освітлення полегшить процес завантаження/розвантаження у темряві, а розетка на 12В знадобиться у далекій подорожі, наприклад, для підключення холодильника.

Для підвищення зручності вдосконалені навіть відділення для різних дрібниць в салоні, наприклад, відстань між підстаканниками та їх положення, а в дверних панелях тепер можна зберігати пляшки об'ємом до 1,5 л.

Новий Qashqai отримав сучасну інформаційно розважальну систему з розширеним функціоналом, підключенням смартфонів через Android Auto та Apple CarPlay, високоякісним 9-дюймовиі дисплеєм, вбудованим Wi-Fi для 7 пристроїв та додатком NissanConnect. У відділення для дрібниць на передній консолі передбачена бездротова зарядка на 15 В для смартфонів.

Аудіосистема Bose Premium забезпечить високу якість звуку як при прослуховуванні радіо, так і під час стрімінга зі смартфона та інших зовнішніх джерел. До її складу увійшли 10 динаміків та сабвуфер Bose Acoustimass, розміщений у багажному відділенні.

Для водія підготували цифрову шкалу приладів з єкраном діагоналлю 12,3 дюйма. Управління дисплеєм забезпечується за допомогою сенсорного перемикача на кермі. Важливою інновацією став найбільший у класі 10,8-дюймовий цифровий проекційний дисплей (HUD). Дані навігації, допоміжних систем та дорожня інформація виводиться на вітрове скло в поле зору водія.

У новому Qashqai реалізована функція відстеження вкраденого автомобіля Stolen Vehicle Tracking. Цей сервіс забезпечує цілодобовий контакт з поліцією і незалежними службами підтримки, і через додаток для смартфона NissanConnect автоматично оповіщає про крадіжку, що дозволяє відстежити та повернути автомобіль.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Nissan зазначила ювілей електричного хетчбека Leaf, а також оновила популярну компактну модель Micra.