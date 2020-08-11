Новий Nissan Qashqai 2021 зловили на фото

Третє покоління компактного кросовера NIssan Qashqai вже їздить дорогами. Фотошпигуни сфотографували модель 2021 року, дебют якої очікується до кінця 2020-го.

Про дизайн важко міркувати через дуже щільний камуфляжу, яким прикритий кузов прототипу. Але навіть зараз помітно, що новий кросовер Ніссан дуже схожий на свого попередника пропорціями та силуетом.

Напевно NIssan Qashqai 2021 модельного року отримає багато спільних стилістичних рішень з маленьким Juke і середньорозмірним X-Trail. Очікується також поява гібридної силової установки.

Поки новий NIssan Qashqai 2021 здається схожим на попередника. Фото: carscoops.com

Салон нового Qashqai порадує любителів сучасних гаджетів відразу декількома моніторами, один з яких буде виконувати функцію цифрового щитка приладів.

Показати громадськості новий кросовер NIssan повинні до кінця цього року. У дилерів машина з'явиться в 2021.

NIssan X-Trail 2021. Фото: Nissan

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про новий електричний кросовер Nissan Ariya, який складе серйозну конкуренцію Mercedes, BMW і Audi.