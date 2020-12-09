Новий Mitsubishi Outlander змінився до невпізнанності: перші 'живі' фото новинки

У мережі з'явилися "живі" фото Mitsubishi Outlander нового покоління, які повністю розкривають дизайн майбутнього кросовера. Ймовірно, прем'єра новинки відбудеться зовсім скоро.

Відповідні знімки з'явилися в Instagram-акаунті allcarnews, пише CarAdvice. Як видно, кросовер сфотографували без будь-якої маскування. Завдяки цьому можна зробити висновок, що зовнішній вигляд нового Outlander натхненний концептом Mitsubishi Engelberg, який японська марка представила на торішньому автосалоні в Женеві. В цілому новий позашляховик буде помітно відрізнятися від актуальної моделі, головним відміну стануть більш прямі та рівні форми кузова. А ось оформлення передньої частини збережеться у фірмовій X-стилістики.

У ЗМІ припускають, що новий Outlander буде трохи більше за нинішне покоління моделі, водночас його побудують на новій платформі, розробленій альянсом Renault-Nissan. До моторної гами новинки повинен увійти 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом, відомий по моделі Eclipse Cross. У цього кросовера двигун видає 163 к.с., а ось на "Аутлендері" його потужність, найімовірніше, буде дещо більшою. Від нинішнього Outlander новинка також успадкує гібридну установку з 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном в основі, проте вона також буде більш потожною і забезпечить запас ходу на одній електриці близько 70 км.

Очікується, що новий Mitsubishi Outlander буде представлений на початку нового року, а його продаж почнеться з третього кварталу 2021-го.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: