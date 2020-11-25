Новий Mercedes S-Class W223 вже з'явився в Україні

В Україні вже почали завозити Mercedes-Benz S-Class нового покоління – в кузові W223. Один з екземплярів цієї моделі був сфотографований на парковці столичного дилера.

Знімки "мерседесівської" новинки опублікував у своєму Facebook блогер Roma Uracco. Судячи з фото, машину зовсім недавно доставили в країну: з неї ще не встигли навіть зняти захисні плівки.

Цікаво, що Україна стала однією з перших країн-експортерів W223. Наприклад, у США седан нового покоління ще не з'явився, до того ж, його виробництво почалося лише кілька тижнів тому.

Купити Mercedes-Benz S-Class W223 можна від 3,2 млн грн. За ці гроші пропонується дизельна версія S350 d потужністю 286 сил. А ось найдорожчим варіантом – майже за 4 млн грн – буде поки що топовий S500 з подовженою колісною базою. Такий автомобіль має віддачу 457 л.с. (ДВЗ на 435 к.с. плюс 22-сильний електромотор).

В оснащення Mercedes-Benz S-Class W223, серед іншого, входить адаптивна підвіска та повнокероване шасі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили колекційний Mercedes W124. Його оцінили менш ніж в 10 000 євро.