Новий Mercedes S-class W223 повністю розсекречено
Новий Mercedes S-class дебютував в сьомому поколінні для 2021 модельного року. Автомобіль отримав абсолютно перероблений дизайн і технологічне оснащення.
Лінії кузова стали більш "чистими", а силует – динамічним. Передні фари стали вузькими і витягнулися по горизонталі, решітка тепер більша. У передньому бампері увагу привертає широкий повітрозабірник і сріблястий декор.
Задні ліхтарі отримали незвичайну трикутну форму. Плафони візуально об'єднали хромованою смугою. Але найбільш сміливе стилістичне рішення – висувні ручки дверей. Довжина – 5179 мм, проте довгобазний варіант досягає 5289 мм.
Коефіцієнт лобового опору 0,22 робить новий Mercedes W223 найбільш обтічним серійним автомобілем у світі. Салон виглядає футуристично завдяки великій кількості глянцевих декоративних елементів, мінімальній кількості фізичних кнопок і сенсорним поверхням, які є навіть на кермі.
Центральне місце займає 12,8-дюймовий монітор мультимедійної системи. Перед водієм – цифровий щиток приладів. На вітрове скло проектується важлива інформація в форматі доповненої реальності. У кріслах є масаж з 10 режимами роботи.
Двигуни Mercedes S-class 2021:
бензиновий 3 л (367 к.с.)
бензиновий 3 л (435 к.с.)
бензиновий 4 л (496 к.с.)
дизель 3 л (286 к.с.)
дизель 3 л (330 к.с.)
гібрид (500 к.с.)
У продаж новинка надійде на початку 2021 року.
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