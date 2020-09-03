Новий Mercedes S-class W223 перетворився на гібрид потужністю 510 к.с.

Після дебюту нового Mercedes-Benz S-class 2021 модельного року виробник показав найбільш потужну модифікацію на даний момент. Цю роль виконує гібрид Mercedes-Benz S580e.

Mercedes S580e вміє заряджатися від зовнішньої мережі, що дозволяє великому седану долати до 100 км виключно на електротязі. До складу силової установки увійшли 3-літровий бензиновий двигун та електромотор. Сумарна віддача становить 510 к.с.

Mercedes S580e виглядає агресивнішим за стандартний седан. Фото: Mercedes-Benz

Цікаво, що автомобіль оснастили досить великою акумуляторною батареєю ємністю 28 кВтг. Іноді компактні електромобілі отримують батареї такого ж розміру, але в разі нового S580e цей елемент є додатковим.

Як завжди, салон Mercedes S-class оздоблено натуральною шкірою і дорогим деревом. Фото: Mercedes-Benz

Зовні гібридний "Мерседес" трохи відрізняється від стандартного W223. Бампери виглядають досить агресивно зі збільшеними повітрозабірниками. Швидше за все, для Mercedes S580e запропонували той же стилістичний обвіс, в якому з'явиться ще потужніша модифікація AMG.

До кінця 2020 року новий гібридний S-class вирушить у продаж на європейському ринку.

Світле оздоблення підходить гібридному авто, а синє освітлення підкреслює "електричний" характер. Фото: Mercedes-Benz

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про конфлікт Mercedes-Benz і Nokia, через який німецькі автомобілі можуть заборонити до продажу в Німеччині.