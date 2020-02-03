Новий Mercedes G-Class розгромив старий "Кубик": ефектне відео

Британські журналісти з Carwow вирішили з'ясувати, наскільки новий позашляховик Mercedes-AMG G63 швидший за старий аналог. Для цього вони влаштували дрегову заїзд двох моделей.

Як стало відомо OBOZREVATEL, "по паспорту" розгін до 100 км/год у Mercedes-AMG G63 останнього покоління займає на 0,9 сек менше, ніж у моделі попередньої генерації. І це при тому, що новинка важча на 10 кг (2560 кг проти 2550 кг) при більшій кількості обладнання (активних систем безпеки, електронних помічників та т.п.).

Новий Mercedes AMG G63 проти старого Скріншот відео

Однак новий "Гелендваген" оснащений більш потужною силовою установкою: його 4,0-літровий мотор V8 видає 585 к.с. і 850 Нм крутного моменту, тоді як 5,5-літровий двигун колишнього AMG G63 володіє віддачею в 571 к.с. та 750 Нм.

Новий Mercedes AMG G63 проти старого Скріншот відео

Отже, порівнявши всі цифри, залишилося з'ясувати, наскільки ж новий Mercedes-AMG G63 перевершує старий в плані розгону "візуально"? Відповідь можна знайти в цьому відео:

Тим часом Mercedes, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, готується до виходу електричної версії S-Class– виробник вперше опублікував фото предсерийной моделі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!