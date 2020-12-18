Новий Mercedes-Benz S-Class представили в Україні

В Україні відбулася презентація флагмана модельної гами Mercedes-Benz – седана S-Class.

Команда АвтоОбоз побувала на прес-показі Mercedes-Benz S-Class нового покоління. Автомобіль радикально змінився зовні, а за своїми технологічними рішеннями та технічними характеристиками новинка задає нові стандарти у преміум-класі.

Зовнішній вигляд автомобіля виконаний у новому фірмовому стилі німецького бренду obozrevatel.com

Зовнішній вигляд автомобіля виконаний у новому фірмовому стилі німецького бренду. S-Class отримав велику радіаторну решітку, а також нову світлотехніку, яка може бути запропонована у декількох варіантах виконання.

Нова світлотехніка може бути запропонована у декількох варіантах виконання obozrevatel.com

S-Class став більший за свого попередника у всіх напрямках. Довжина седана досягає 5179 мм (+54 мм), а колісна база виросла до 3106 мм (+76 мм). Ширина збільшена до 1954 мм (+55 мм), а висота стала більше на 10 мм (до 1503 мм). При цьому автомобіль не тільки гармонійно виглядає, але і має досить низький коефіцієнт опору повітрю Сх 0,22. Вперше серед автомобілів бренду новинка отримала висувні ручки дверей, які активуються автоматично.

Головні зміни нового покоління ховаються у інноваційному інтер'єрі obozrevatel.com

Але головні зміни нового покоління ховаються у інноваційному салоні, якій більше нагадує кабіну спейс-шатла. Центрально місце в интер'єрі займає великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи MBUX другого покоління. Розташований під кутом сенсорний дисплей діагоналлю 12,8 дюйма повністю замінює звичну центральну консоль. З його допомогою можна управляти найрізноманітнішими функціями автомобіля.

Оперативну інформацію водієві надає цифрова приладова панель з діагоналлю 12,3 дюйма obozrevatel.com

Оперативну інформацію водієві надає цифрова приладова панель з діагоналлю 12,3 дюйма, а також проекційний дисплей нового покоління, який може бути у двох варіантах виконання. Більш дорогий з них оснащений системою доповненої реальності, яка виводить на лобове скло навігаційні підказки з урахуванням дорожньої ситуації у режимі реального часу.

Mercedes-Benz S-Class представили в Україні obozrevatel.com

Всього у салоні можна нарахувати шість дисплеїв різних розмірів та призначення. Два екрани розташовані на спинках передніх крісел, а невеликий планшет у центральному підлокітнику можна використовувати у тому числі у вигляді окремого пристрою.

Два екрани розташовані на спинках передніх крісел obozrevatel.com

Ще однією цікавою особливістю інтер'єру новинки є амбієнтного підсвічування, яке тепер має комунікативні функції, може змінювати свій колір у різних умовах та попереджати у екстрених ситуаціях, наприклад, при спробі вийти з машини при виявленні перешкоди.

Mercedes-Benz S-Class представили в Україні obozrevatel.com

Невеликий планшет у центральному підлокітнику можна використовувати у тому числі у вигляді окремого пристрою obozrevatel.com

Нові крісла пропонують ще більше регулювань та модернізовану систему масажу. На вибір доступні 5 варіантів сидінь, які включають диван на три посадочні місця та опціональні роздільні крісла з висувними отоманки та обігрівом шиї.

Покупцям запропоновані бензиновий та дизельні мотори, задній та повний привід, стандартна або подовжена колісна база.

Ціни та характеристики моделей S-Class для ринку України (грудень 2020 г.)

Ціни та характеристики S-Class для українського ринку mercedes-benz.ua

Цікавою особливістю новинки є опціонне повнокероване шасі, причому покупці можуть вибирати між двома варіантами її виконання. У першому випадку задні колеса повертаються у протилежну сторону переднім на 4,5 градуса, у другому – на 10 градусів. Для підвищення стабільності на швидкості понад 60 км/год задні колеса повертаються у ту ж сторону, що й передні.

S-Class став більший за свого попередника у всіх напрямках obozrevatel.com

Автомобілі вже доступні в українській дилерській мережі Mercedes-Benz.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz отримала 8 нагород конкурсу "Модель року", а також має намір представити повністю електричне сімейство моделі Sprinter.