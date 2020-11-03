Новий Mercedes-Benz C-Class виявили на тестах

Компанія Mercedes-Benz готується представити нове покоління моделі C-Class.

Про це повідомляє портал Carscoops. Тестовий прототип помічений на дорогах загального користування з мінімальним захисним камуфляжем. Це свідчить про швидкий дебюті моделі.

2022 Mercedes-Benz C-Class carscoops.com

Нинішнє покоління моделі (W204) було представлено в 2014 році і має по всім планам змінитися в 2021 році. Тому в компанії ведуть активну роботу з доведення моделі. "Маленький S-Class" отримає більш чисті лінії дизайну кузова, нову світлотехніку, більш виразні бампера і, звичайно ж, новий салон з великою кількістю електроніки.

2022 Mercedes-Benz C-Class carscoops.com

2022 Mercedes-Benz C-Class carscoops.com

Під капотом новинки буде розташовуватися широка гама силових агрегатів, включаючи гібридні, Plug-In-гібридні і традиційні ДВС. Для любителів швидкості свою версію запропонують фахівці підрозділу AMG. Пізніше сімейство поповнять купе і кабріолет.

2022 Mercedes-Benz C-Class carscoops.com

Очікується, що новий C-Class буде презентовано до кінця нинішнього року, а продажі стартують навесні 2021.

2022 Mercedes-Benz C-Class carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz представила в Україні оновлений Е-Class.