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9 червня • оновлено в 12:18
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Новий ЛуАЗ продають в Європі дорожче за Renault Logan

1.3т
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Позашляховик у ЛуАЗ-969 "Волинь" свого часу продавався не тільки в СРСР та в Україні зокрема – його також експортували до Європи, хоча і невеликими партіями. І ось нещодавно один з Луазиків виставили на продаж в Італії.

Судячи з оголошення на сайті auto.trovit.it, за позашляховик 1986 року випуску просять 10 000 євро. Для порівняння, це більше вартості нового Dacia/Renault Logan (франко-румунський седан коштує в Європі без малого від 8 000 євро).

ЛуАЗ за 10 000 євро

ЛуАЗ за 10 000 євро

auto.trovit.it

Таку високу ціну можна пояснити збереженністю "Волині" – автомобіль перебуває в ідеальному стані, а його заявлений пробіг становить лише 1000 км. По суті, це нова машина.

До того ж, разом із самим позашляховиком власник на додачу віддає запасний двигун, коробку передач, мости і редуктор. До речі, оснащено авто 40-сильним бензиновим мотором 1.2.

В оголошенні власник зазначає, що ЛуАЗ-969 є відмінним транспортним засобом з точки зору прохідності та невибагливості в обслуговуванні. При цьому він служить хорошою альтернативою двом іншим утилітарним позашляховикам – австрійському Steyr-Puch Haflinger і італійському Ferves Ranger.

До речі, це далеко не перший раритетний автомобіль українського виробництва, який продають в Європі за чималі гроші. Нещодавно в Німеччині виставили на продаж ЗАЗ-1102 Таврія, яку оцінили у 7 000 євро.

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Автор
Віталій Сазонов
Теми
Новини автосвіту Автоновини України
Теги
авто ЛуАЗ позашляховик ретро
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