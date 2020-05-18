Новий Logan і Sandero готуються здивувати покупців

Компанія Renault готується до великого оновленню сімейства моделей, що випускаються під брендом Dacia, включаючи бестселери Logan і Sandero.

Нагадаємо, що в кінці 90-х Renault запустила проект X90 зі створення надійного і недорогого автомобіля для країн, що розвиваються. Представлений в 2004 році Logan швидко завоював популярність не тільки в країнах, що розвиваються, але і в Західній Європі.

Renault Logan першого покоління викликав величезний інтерес покупців renault.com

Несподіваний успіх змусив компанію переглянути свої плани в бік розширення виробництва. П'ятнадцять років потому моделі сімейства як і раніше користується стійким попитом. Зокрема, в Україні Logan і Sandero міцно влаштувалися в списку лідерів продажів.

Renault Logan другого покоління renault.com

З кожним новим поколінням Logan і його брати стають все більш привабливими і комфортними. Нова, третя генерація сімейства продовжить еволюцію, отримавши більш обтічні форми і збільшиться в розмірах.

Renault Sandero міцно влаштувався в списку бестселерів renault.com

За даними французького сайту L`argus, новинка стане довшою і ширшою попередника. В основі конструкції буде лежати спрощена версія платформи CMF-B, яка вже використовується на новому Renault Clio.

Рендер Dacia Logan III largus.fr

У салоні очікується поява нової приладової панелі з просунутою мультимедійною системою. Вона буде мати більший сенсорний дисплей і розширений функціонал.

Новий Logan і Sandero отримають частину технічних елементів нового Clio, в тому числі інноваційний гібридний силовий агрегат E-Tech. Нагадаємо, що він дебютував на початку року на моделях Clio і Captur.

Силова установка складається з бензинового ДВС, тягового електродвигуна і допоміжного стартер-генератора. ДВС підключається тільки під час руху і не працює на холостих обертах, так що старт з місця відбувається на електротязі. Цікаво, що зчеплення тут немає, а ривки при перемиканні передач згладжує тяговий електромотор. Але, даний силовий агрегат з'явиться на Logan і Sandero не відразу.

Рендер Dacia Sandero III largus.fr

Спочатку буде запропонована гамма економічних і компактних турбомоторов, включаючи дизельний 1.5 dCi і бензиновий 1.0 TCe в двох варіантах потужності. Також третє покоління Logan/Sandero отримає розширений пакет систем безпеки і допомоги водієві, в тому числі системи автоматичного екстреного гальмування і контролю за мертвими зонами.

Рендер Dacia Sandero III largus.fr

Очікується, що на зміну універсалу MCV і компактвенов Lodgy прийде нова модель. Презентація Logan/Sandero третього покоління намічена на кінець нинішнього року, а продажі почнуться навесні 2021.

Dacia Logan MCV змінить нова модель renault.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault готує компактний і недорогий електричний кросовер.

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